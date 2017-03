[En images] La Tour La Marseillaise : le jeu des couleurs (2/3)

3800 brise-soleil, 27 coloris. La robe qui chaque jour s’élève autour du noyau central de la tour La Marseillaise sur les quais d’Ares révèle un peu plus de sa beauté. Lors de notre visite sur le site, jeudi 2 mars, en compagnie de Marc Pietri, PDG de Constructa et promoteur de l’opération, nous avons pu apercevoir toute la délicatesse des lumières se reflétant déjà sur premiers brise-soleil installés.

De l’intérieur comme de l’extérieur, l’effet cinétique recherché par Jean Nouvel donne sa véritable personnalité à la tour. Selon l’heure de la journée, la luminosité et le lieu où l’on se trouve La Marseillaise exposera un profil toujours différent, en mouvement permanent entre ciel et mer. « C’est la plus belle tour d’Europe » lance Marc Pietri qui veut faire de ce bâtiment celui de tous les Marseillais. Chaque vendredi, de nombreuses visites sont organisés pour les professionnels comme pour les écoles et autres acteurs du territoire. Livraison aux chanceux premiers occupants au printemps 2018.