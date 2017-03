[En images] Tour La Marseillaise : un chantier sous les feux de la rampe (3/3)

Depuis la pose de la première pierre en décembre 2014 en présence de l’architecte Jean Nouvel et des plus hautes personnalités du territoire, le chantier de La Marseillaise n’a cessé d’intéresser. De nombreuses visites ont eu lieu durant le chantier à l’instar de celle du Premier ministre Manuel Valls en septembre 2016. Le paysage marseillais, depuis deux ans s’est peu à peu transformé au fur et à mesure de l’élévation de la tour. Petite histoire en quelques images.