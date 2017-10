Fayat, le constructeur, a terminé sa mission, place à présent à l’aménagement. Car le contrat de délégation de service public (DSP) remporté par Lagardère implique que l’exploitant prenne en charge la réalisation des investissements complémentaires comme l’aménagement scénique. Il assure aussi l’accueil des matchs du Pauc (Pays d’Aix université club handball) ainsi que des manifestations sportives ou culturelles. 1500 chaises ont par exemple été commandées par Lagardère pour le parterre de la salle, pour les concerts comme celui de Julien Clerc, premier artiste annoncé pour le 19 octobre 2018. On devrait pouvoir assister à des matchs de boxe, des tournois de tennis et même à des concours d’équitation. Lagardère s’occupe également de l’entretien et de la maintenance du complexe mais délègue au groupe Sodexo la gestion de la brasserie.

Trois « namers » en compétition

Du côté des chiffres, sur la base, Lagardère verserait à AMP une redevance annuelle d’un montant de 450 000 euros HT. En contrepartie, il percevrait une contribution pour obligation de service public de 578 571 euros en moyenne par an sur la durée du contrat, sept ans. Le gestionnaire prévoit également de toucher une subvention d’équipement de la métropole de 1 798 503 euros sur la durée du contrat. In fine, le coût à la charge de la collectivité pourrait donc être de 417 643 euros par an en moyenne.

Mais ces montants annoncés sont à prendre avec précaution puisqu’ils dépendront du « namer », cette entreprise qui paiera la métropole pour donner son nom à la salle. Cette somme sera donc déduite des frais engagés pour l’Arena par AMP. Actuellement trois sociétés de renommée nationale et internationale se disputent ce naming.

Premier match mercredi

Le PAUC, club résident, reçoit Chambéry lors de la 5ème journée de Lidl Starligue à l’Arena le mercredi 11 Octobre 2017 à 20h30, après avoir passé cinq ans dans la salle du Val de l’Arc, le Pauc reçoit Chambéry . L’ouverture des portes d’accès à l’Arena se fera à 19h00, la fermeture à 20h45. A cette occasion, le Pauc propose un show exceptionnel avec un DJ Set de Feder en après-match. La billetterie de cette rencontre est d’ores et déjà ouverte, mais pour gagner du temps, mieux vaut privilégier la billetterie en ligne. Le parking étant payant (2.5 € par véhicule) et limité, il est préférable de réserver son stationnement.