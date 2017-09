[En images] Aix-en-Provence : émotion et ambition lors de l’inauguration de thecamp

Il était forcément partout, sans être là physiquement. La soirée d’inauguration de thecamp, le campus d’innovations imaginé par Frédéric Chevalier, a été inauguré jeudi 28 septembre 2017. Hélas, sans son fondateur, mort accidentellement en juillet dernier. Mais il était omniprésent, dans les discours de tous, dans les images diffusées ici ou là, et dans la présence, discrète mais courageuse et digne, de sa famille.

Nous avons aimé cette belle soirée, fidèle à ce qu’il était : ambitieux sans être prétentieux, généreux et curieux. thecamp sans Frédéric a démarré avec succès. Nous continuerons à suivre l’aventure avec ferveur, comme nous l’avons fait depuis 2014.

Go ! Et encore une fois : #MerciFred