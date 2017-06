[Humeur] En campagne : le carnet de bord des législatives d’Alain Masson

Il y aura un débat radio – télévisé entre MM. Melenchon et Mennucci. Ce sera mercredi 7 juin à 18h sur France 3 Provence . Pas un simple face à face, car trois autres candidates de la quatrième circonscription de Marseille sont conviées : Solange Biaggi, pour Les Républicains, Jeanne Marti, du Front national et Corinne Versini, marcheuse de la République. L’émission sera rediffusée ce même jour à 19h par Radio France bleue. Quant aux autres concurrents engagés pour devenir député de l’hyper centre phocéen, ils pourront suivre le match sur le petit écran. Ou à l’écoute de leur transistor. Ce qu’en pense l’autorité de contrôle de l’équité dans les médias lors de la campagne, on l’ignore.

Élections, piège à pognon ?

Certains se demandent pourquoi fleurissent, le temps d’un tour de scrutin, toutes sortes de mystérieux bulletins. Portant des noms ou des sigles qui ne resurgiront, au mieux, que dans cinq ans. Voyez LO, (Lutte ouvrière), ou la Chap, c’est à dire Confédération pour l’homme, l’animal et la planète. Ces deux labels figurent dans toutes les circonscriptions des bouches du Rhône. Ce n’est pas toujours avoué clairement, mais la véritable justification de cette présence -parfois très discrète, sinon muette – c’est l’argent. En effet la loi prévoit que toute formation réunissant plus de 1% des voix, et postulant dans plus de 50 circonscriptions, recevra , pour chaque voix obtenue, 1,42€ d’argent public, par an. Donc 7€ par électeur durant ce quinquennat, tiré de la poche du contribuable.

Pour rester un instant dans les affaires de gros sous, un rapport officiel a calculé le coût du quadruple scrutin de 2012 (deux tours de présidentielle et autant en législatives): 437 millions d’euros. Plus de dix euros par citoyen actif. A noter aussi que tout parti ou prétendant ayant recueilli plus de 5% des suffrages sera dédommagé de la moitié de ses frais de campagne, dépenses toutefois plafonnées à hauteur de 70 000 € par fauteuil parlementaire. Le ministère de l’intérieur recense pour l’actuelle consultation plus de soixante organisations en compétition.

En fouillant dans les méandres de la toile, il est possible de découvrir ce que la Chap couvre. Cette alliance s’est constituée à Lyon, en décembre dernier, en fédérant trois courants soucieux d’environnement. Le MEI- Mouvement écologiste indépendant de l’alsacien Antoine Waechter, qui fut naguère candidat à l’Elysée; le Mhan, Mouvement hommes, animaux et nature, des citoyens qui n’aiment ni la corrida ni les fermes de mille vaches. Et le Trèfle (sourire entendu des praticiens de l’argot), une structure créée en 1993 par l’avocat marseillais Manovelli , qui mourut deux ans plus tard. Cette mouvance est maintenant pilotée par Albert Lapeyre, un souverainiste élu en 2001 et 2008 sur les listes de Jean-Claude Gaudin, et cette fois candidat dans le Val d’Oise. En 1993, déjà au titre de l’aide publique, ces « écologistes » touchèrent plus de trois millions. Chacun sait que cette plante porte bonheur, il suffit de se baisser.