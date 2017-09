[Emploi] Forum Medinjob à Aix et Marseille : saisir la balle du numérique au bond

Après Euromedtier à Marseille mardi 26, un nouveau rendez-vous emploi se déroule cette semaine dans la métropole, cette fois à Aix-en-Provence. Il s’agit de Medinjob organisé par Aix-Marseille French Tech, en partenariat avec une trentaine de partenaires publics et privés fédérés. Les Forums MedinJob se déroulent dans le cadre des French Tech Weeks, lancées le 14 septembre dernier au hangar J1. Les rendez-vous sont fixés le 28 septembre au Grand Théâtre de Provence d’Aix-en-Provence et le 19 octobre 2016 au Pôle Média de la Belle de Mai à Marseille. Ils sont des destinés à « tous les professionnels ou futurs professionnels qui souhaitent écrire leur avenir dans le secteur de l’IT / digital » précise Samuel Masson, du cabinet Omniciel, organisateur du Forum Medinjob.

500 offres d’emploi

Cette année, ce sont 500 offres d’emploi en CDI et 70 offres de stages IT-Digital et fonctions supports du secteur (managers, commerciaux…) qui seront proposées. 13 écoles d’ingénieurs, de management et de design du territoire seront présentes pour guider les étudiants dans leur future formation IT ou digitale. 70 employeurs rencontreront les candidats et présenteront leurs activités dans de nombreux domaines : distribution, services et ingénierie, e-tourisme, santé et e-santé, web-agency, pure-player du net, informatique de gestion et industrielle, énergies, télécoms, data et cloud. Enfin soulignent les organisateurs, près de 50 conférenciers et professionnels du digital seront présents, « apportant un éclairage sur la manière de construire sa carrière et comment l’emploi évolue dans ce secteur d’activité dynamique. »

Remise des prix RH numérique à Marseille le 19

« Aujourd’hui, conclut Stéphane Soto, directeur général d’Aix-Marseille French Tech, le Forum Medinjob est le 1er salon de recrutement spécialisé IT et Digital en Paca. On y attend plus de 1700 visiteurs ! ». Lors du second Forum Medinjob, le 19 octobre à Marseille, seront connus le nom des entreprises lauréates de la seconde édition des Prix RH Numérique. Les entreprises peuvent candidater jusqu’au 10 octobre. Go !