Emmanuel Macron de retour à Marseille pour saluer l’accueil des JO 2024 dans la ville

Emmanuel Macron revient sur la Corniche où il a passé cet été une semaine de vacances avec son épouse Brigitte Macron. Cette fois, le Président, fraîchement débarqué de New-York où il a prononcé un discours remarqué devant les Nations-Unies, vient visiter les futurs sites qui accueilleront les JO 2024, à commencer par la base nautique municipale du Roucas Blanc, épicentre des épreuves de voiles que Marseille accueillera.

Le président qui sera accompagné sur place du maire de Marseille Jean-Claude Gaudin et de nombreuses personnalités à commencer par les chevilles ouvrières de la candidature phocéenne les adjoints Dominique Tian, Richard Miron et Didier Réault, devrait rester plus d’une heure sur place et rencontrer des jeunes du centre de voile. Après la marina olympique du Roucas, Emmanuel Macron mettra le cap au Nord et traversera la baie de Marseille pour se rendre en bateau sur la base nautique de Corbières située à l’Estaque. Ici l’ambiance sera plus tournée vers l’impact social et inclusif des JO et du sport en général. Emmanuel Macron sera en effet au contact de trois associations favorisant la pratique de sports nautiques notamment auprès de personnes en situation de handicap.

Une déclaration commune avec Thomas Bach président du CIO

La délégation organisée conjointement avec Thomas Bach, le président du Comité International Olympique (CIO) se rendra ensuite, toujours par voie maritime à l’hôtel de ville en présence de Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français, Laura Flessel, ministre des Sports, Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Anne Hidalgo, maire de Paris et Tony Estanguet, président du GIP Paris 2024. Le président de la République s’entretiendra avec Jean-Claude avant de s’exprimer lors d’une déclaration commune avec Thomas Bach.

Le Comité international Olympique a désigné Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et Marseille pour recevoir les épreuves de voile ainsi que 7 matches de football. Welcome !