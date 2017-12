Au sommet Emerging Valley, Aix-Marseille se positionne en nouvelle terre d’accueil des start-up africaines

Après la première assemblée générale d’Africalink lundi 4 décembre, StartupBRICS et MCO Congrès lançaient la première édition d’Emerging Valley, un sommet qui a rassemblé, mercredi 6 décembre à thecamp, entrepreneurs africains et investisseurs du territoire. Un objectif : positionner Aix-Marseille comme le nouvel hub de l’innovation émergente entre l’Europe et l’Afrique.

Karangué, Klab, Jumia, Lafrica Mobile, Bifasor : ces entreprises africaines, renommées sur le continent africain, sont parfois encore inconnues ici. Ces entrepreneurs venus du Rwanda, du Burkina-Faso, du Maroc, du Sénégal ou encore du Nigéria sont venus témoigner de leur succes-stories, des marchés sur lesquels ils interviennent, de leurs difficultés, mais sont également venus effectuer un travail de réseau. « Je suis entrepreneuse dans l’âme, mon premier objectif est de rencontrer différentes entreprises, pour puiser de l’inspiration et des idées, explique Fatoumata Ba, dirigeante de Jumia, leader du e-commerce sur le sol africain. Ce sommet est également l’occasion de nouer des partenariats. Nous avons la volonté de devenir l’Alibaba de l’Afrique et d’interconnecter encore plus de PME. Grâce à la reconnaissance du digital en Afrique, nous renvoyons une image positive de l’entreprenariat africain et nous attirons davantage de capitaux, même si, avec plus de 600 millions d’euros déjà levés, Jumia détient une place privilégiée. »

Et comme avec Alibaba, Fatoumata Ba s’est vu proposer un accord « business friendly » de la part de Didier Parakian, président de la commission Economie et Innovation d’Aix Marseille Provence et adjoint au maire de Marseille. « C’est un accord unique entre une entreprise et un territoire, précise-t-il. Nous avons emmené 50 entreprises au siège d’Alibaba, elles ont signé des accords et maintenant la Provence se vend en Chine. On pourra peut-être bientôt dire que la Provence se vend en Afrique. » « Ce sommet est également un moment où l’on fait de la relation publique, reprend la dirigeante de Jumia, ce qui peut être générateur de croissance pour l’entreprise. »

La métropole, terre d’accueil des start-up africaines

Les incubateurs et acteurs du territoire se sont relayés pour présenter leurs actions, afin d’attirer les entrepreneurs africains, à l’instar de P. Factory, Le Carburateur, La Coque, l’Agence française de développement (AFD), Accede Provence, Ecosys ou encore Marseille Innovation, historiquement proche de l’écosystème africain. Après le réseau Medinnov qu’elle a créée entre 2005 et 2011, l’incubateur a participé au programme d’Aide à la Création d’Entreprises Innovantes en Méditerranée (PACEIM) entre 2010 et 2015, qui permettait aux étudiants en formation supérieure en France de créer une entreprise à vocation technologique ou innovante en Afrique.

C’est aujourd’hui le programme MeetAfrica qui prend le relais et accompagne 80 diplômés de l’enseignement français ou allemand pour la création, dans leur pays d’origine (Algérie, Cameroun, Mali, Maroc, Sénégal et Tunisie), d’une entreprise à fort caractère technologique, ou porteuse de solutions innovantes, dans les domaines agricole, industriel ou de services. MeetAfrica, dispositif européen dont Marseille Innovation est partenaire, est financé à hauteur de 1,7 million d’euros.

Un écosystème implantable sur le territoire

Medtruck est une start-up créée par l’ingénieur biomédical marocain Anass El Hilal, et propose un service de santé mobile. Sur le même principe que les foodtrucks qui proposent des repas, les camions de Medtruck apportent les traitements aux patients qui jusqu’ici devaient effectuer plusieurs dizaines de kilomètres pour recevoir des soins. « Au Maroc, un tiers des insuffisants rénaux n’ont pas accès à leur traitement, explique Anass El Hilal. Pour ceux qui sont pris en charge, rejoindre leur centre de dialyse est un vrai parcours du combattant. Les longues distances à parcourir dans des conditions souvent difficiles rendent le traitement encore plus pénible. L’idée est de faire en sorte que chaque patient soit à moins de 20 minutes de ses soins. » Mais la désertification médicale est également une réalité française. La start-up teste ainsi ses camions-hôpitaux à Montpellier et en Ile-de-France. Pourquoi pas, bientôt, sur le territoire Aix-Marseille ?

De même, le Niger et la Provence connaissent des problématiques de sécheresse. Tech-Innov, créée par Abdou Maman, propose des services destinés à faciliter le quotidien des exploitants agricoles ainsi qu’à augmenter leur rendement grâce aux nano-capteurs et à la big data. « Nous commercialisons des kits de télé-irrigation, un procédé technologique qui permet à un agriculteur de piloter à distance le système d’irrigation de son exploitation agricole, quelle que soit sa position géographique, suivant une distribution intelligente de l’eau : besoins, quantité, temps, type de spéculation. » Cette solution innovante pourrait ainsi résoudre le stress hydrique, au Sahel comme en Paca.