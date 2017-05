Président élu le plus jeune à 39 ans, le huitième de la cinquième République, Emmanuel Macron a été plébiscité par plus de 65% des Français ce dimanche 7 mai 2017, selon les premières estimations. Marine Le Pen, elle, n’obtient qu’environ 35% des voix, hors votes blancs.

Le président de la République sortant, François Hollande, a rapidement téléphoné à son futur successeur pour le féliciter. La passation de pouvoir aura lieu le dimanche 14 mai prochain. Son ex-premier ministre, Manuel Valls, s’est aussi fendu d’un message sur le réseau social :

J’ai appelé @EmmanuelMacron pour le féliciter chaleureusement pour son élection. Je lui ai exprimé tous mes vœux de réussite pour notre pays — François Hollande (@fhollande) 7 mai 2017

Je salue la belle et large victoire d’@EmmanuelMacron.C’est le fruit d’une formidable mobilisation pour la république et contre la haine. — Manuel Valls (@manuelvalls) 7 mai 2017

Le candidat d’En marche ! , qui s’est brièvement exprimé de manière grave et sobre à 21 heures à la télévision, prendra plus largement la parole dans la soirée depuis l’Esplanade du Louvre à Paris, pour y fêter, et c’est bien légitime, son élection.

Mes chers compatriotes, vous avez choisi de m’accorder votre confiance et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 mai 2017

La candidate frontiste, elle, a très rapidement pris la parole, peu après 19h10. Si elle a félicité son adversaire et remercié ses électeurs, elle a aussi fait part d’une volonté de renouvellement de son mouvement politique :

« Les Français ont choisi un nouveau Président de la République et ont voté pour la continuité. » #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 mai 2017

« Je le félicite de son élection, et parce que j’ai à cœur l’intérêt supérieur du pays, je lui souhaite de réussir. » #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 mai 2017

« Le @FN_officiel doit se renouveler pour être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français » #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 mai 2017

« Je proposerai d’engager une transformation de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique. » #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 mai 2017

Au niveau local, Christophe Castaner, député des Alpes de Haute-Provence, maire de Forcalquier et soutien de la première heure d’Emmanuel Macron, se projette déjà sur les prochaines élections législatives des 11 et 18 juin prochains.

« Il faut donner une majorité présidentielle à @EmmanuelMacron pour gouverner et j’ai confiance aux français. » @BFMTV #presidentielle — Christophe Castaner (@CCastaner) 7 mai 2017

Le Président de la région PACA, Christian Estrosi, a publié sur Twitter une déclaration dans laquelle il se félicite de la victoire de Monsieur Macron et remercie les électeurs Les Républicains d’avoir fait « le choix qui s’imposait » :

Réaction de Christian Estrosi à l’élection d’@emmanuelmacron à la présidence de la République. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/3YzyDIPKi5 — Christian Estrosi (@cestrosi) 7 mai 2017

Pas de félicitations directes mais déjà un appel à la mobilisation pour les législatives. Valérie Boyer, députe-maire des 11ème et 12ème arrondissements de Marseille, relève que 16 millions de Français se sont abstenus ou ont glissé un bulletin vierge dans l’urne dimanche.

16 millions de personnes se sont abstenues ou ont voté blanc. Cap sur les #legislatives2017. Gagnons, pour gouverner la France ! — Valérie Boyer ن (@valerieboyer13) 7 mai 2017

Le député des 14ème, 15ème et 16ème arrondissements de la Ville de Marseille, Henri Jibrayel, salue l’élection d’Emmanuel Macron et une « belle victoire pour la démocratie. »

Félicitations à @EmmanuelMacron, une belle victoire pour la démocratie #presidentielle2017 — Henri Jibrayel (@henrijibrayel) 7 mai 2017

Le président du groupe socialiste de la ville de Marseille, Benoît Payan, souhaite « bonne chance » au nouveau chef de l’Etat.