[Electotweet] Emmanuel Macron présidentiel, face aux invectives et au flou de Marine Le Pen

Le débat télévisé entre les deux qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle qui opposait Marine Le Pen, la candidate de l’extrême droite, et Emmanuel Macron d’En Marche!, a permis selon de nombreux acteurs politiques de confirmer la stature présidentielle d’Emmanuel Macron. Malgré les invectives, la brutalité et l’absence de propositions de Marine Le Pen, Emmanuel Macron a expliqué sa vision et son programme tout en ripostant aux agressions de son adversaire. Revue de tweets.

Satisfaction forcément du côté du mouvement En Marche, notamment le groupe des Bouches-du-Rhône, qui compte près de 10 000 adhérents.

Bravo @EmmanuelMacron résolument le 7 Mai #JeVoteMacron — En Marche 13 (@Enmarche13) 3 mai 2017

Au-delà, des personnalités socialistes ou écologistes, plus ou moins proches du mouvement En Marche affichent également leur satisfaction, à l’instar de l’élue marseillaise Florence Masse ou du député soutien d’Emmanuel Macron, François-Michel Lambert.

Après ce débat comment peut on s’abstenir d’aller voter dimanche ! #MLP est le visage du #FN qui perd les pédales Aux urnes ! #JeVoteMacron — MASSE FLORENCE (@MASSEFLO13013) 3 mai 2017

Christophe Masse candidat à l’investiture d’En Marche pour les prochaines législatives ironise de son côté sur la faiblesse de Marine Le Pen sur le fond.

#debatpresidentiel « Madame Le Pen vous vous trompez de fiche » Excellent #Macron — Christophe Masse (@C_Masse13) 3 mai 2017

Seul le député FN Gilbert Collard trouve finalement sa candidate convaincante. tandis Marion-Marchal Le Pen reprend l’un des arguments de sa tante…

Marine a parlé pour la France, Macron a récité une leçon de cuisine ! — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 3 mai 2017

Mais au total, dans ce débat pugilat provoqué par la candidate frontiste, Emmanuel Macron a tenté de répondre sur le fond insiste Christophe Castaner.

#2017LeDebat :

Le Pen a parlé de Macron

Macron a parlé de la France

« Mme Lepen a utilisé toute sa conclusion pour critiquer son adversaire sans rien dire de son projet » Comme pendant tout #LEDEBAT2017 — Christophe Castaner (@CCastaner) 3 mai 2017

Et parfois un petit geste vaut mieux qu’un long discours. Le député des Bouches-du-Rhône François-Michel Lambert, candidat à l’investiture en En Marche! se fait observateur.