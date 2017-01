[Editorial] Nos vœux pour une métropole d’Aix Marseille Provence puissante et généreuse

La rédaction de Gomet’ est heureuse de souhaiter à ses lecteurs, abonnés et partenaires ses meilleurs vœux de réussite, santé et bonheur pour 2017 ! L’année qui commence sera, à n’en pas douter, riche en événements, petits et grands, politiques, économiques, culturels ou sportifs. Dans ce monde où l’information est désormais disponible partout et tout le temps, comment apporter un regard utile et complémentaire dans l’offre pléthorique de contenus ?



Nous avons choisi depuis le début de Gomet’ d’être sélectif dans notre traitement de l’information. Nous sommes d’abord un média local, de territoire. Notre zone ? C’est la métropole Aix Marseille Provence (« Gomet’ » c’est « En avant métropole ») car, au-delà des perspectives incarnées par la nouvelle institution, nous croyons à la réalité du terrain et aux vertus des échanges en face à face, réels et humains. Nous pensons que c’est « au contact » que nous approchons des réalités que nous devons raconter.

Des éclairages extérieurs pour stimuler notre « intérieur. » Media local mais aussi global, certains diront « glocal » car nous voulons tenter de mettre en perspectives l’actualité d’ici avec les autres évolutions et transformations en cours dans d’autres villes et pays. Car il ne s’agit surtout pas d’ignorer les palpitations du reste du monde, mais de mieux cerner leurs impacts en Provence, et voir comment s’inspirer des meilleurs modèles, des bonnes pratiques. Gomet’ veut apporter si ce n’est des solutions, des éclairages extérieurs pour stimuler notre « intérieur ».



Gomet’ est un média engagé. Viscéralement positif, et prêt à toujours défendre les réussites et les grands projets du territoire, avec les personnalités qui les incarnent, Gomet’ se positionne comme une plateforme d’informations au service des acteurs locaux, mais pas n’importe lesquels… Nous soutenons ceux qui construisent une métropole ouverte et ambitieuse, généreuse et innovante. Nous croyons à la fertilité des échanges entre les peuples et leur civilisation, et à l’internationalisation. Ce sont des vecteurs fondamentaux de dynamisme et d’humanité. Cette ouverture au monde ne peut se réaliser en se fermant aux autres. Aix Marseille Provence, une métropole puissante et généreuse, capitale de l’Europe en Méditerranée, #GO2017 !