[Echos de la santé] Urgences : Martine Vassal critique Marisol Touraine, plus de places au concours de médecine, Eurobiomed et la croissance des biotechs

Martine Vassal s’en prend à Marisol Touraine

Dans un communiqué diffusé mercredi 11 janvier, alors que la situation dans les urgences est jugée très tendue en raison de l’épidémie de grippe, la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et 1ère vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a estimé qu’ « il y a urgence pour nos urgences ». « Il aura donc fallu à la ministre de la Santé une épidémie de grippe et 5 ans passés au gouvernement pour découvrir qu’il y a urgence pour nos urgences ! Quelle honte ! » s’exclame Martine Vassal qui énumère les mesures qu’elle a prises depuis son arrivée à la tête du Département. « Pour ma part, quelques mois seulement et des visites sur le terrain ont suffi pour prendre les décisions qui s’imposent. En 20 mois, j’ai lancé un plan ambitieux et inédit avec des mesures fortes et concrètes pour soutenir nos établissements de santé partout sur le territoire ». Et de s’en prendre directement à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. « Face à l’immobilisme d’une ministre de la Santé qui méprise Marseille et la Provence, le Département des Bouches-du-Rhône continuera à s’engager fortement, car la santé est l’une des premières préoccupations de nos concitoyens. »

Faculté de médecine : le numerus clausus pour le concours augmente de 47 places

Le numerus clausus 2017 fixant le nombre de places en deuxième année de médecine a été augmenté par le ministère de la santé. Au total, 478 places supplémentaires seront ouvertes dans 26 facultés situées dans des régions souffrant d’un déficit en médecins. L’université d’Aix-Marseille figure parmi les heureux élus, bien placée avec 47 places supplémentaires (+12,98 %). Sa voisine niçoise est également bien dotée avec une hausse de 19,11 %.

Eurobiomed se penche sur les modèles de développement des entreprises de santé

Le pôle de compétitivité Eurobiomed organise une table ronde dédiée à la croissance des entreprises de biotechnologies mercredi 18 janvier au siège du Crédit Agricole Alpes Provence à Aix-en-Provence à 11 H. Les créateurs et les investisseurs tous actionnaires de start-up, se posent la même question : comment assurer la croissance de l’entreprise ? La croissance est-elle un but ou le moyen pour atteindre l’objectif ultime pour une entreprise de haute technologie : « la fameuse sortie ». Eurobiomed réunit, lors d’une table ronde, des entrepreneurs, de Provepharm et Median Technnologie notamment, qui ont choisi différents modèles de croissance pour assurer leur développement. Ils viennent témoigner des choix et des opportunités qui se sont présentés à eux, des difficultés rencontrées et de ce qui a contribué à leur réussite. Cette événement sera précédé par l’assemblée générale du pôle de compétitivité qui y présentera le bilan de ses activités en 2016 et son plan d’actions pour l’année en cours.

L’hôpital européen tient un cycle de conférence sur l’ambulatoire

L’Euro FMC, Association des médecins de l’Hôpital Européen, convie le samedi 21 janvier 2017 les professionnels de santé à participer à la deuxième édition du zapping médical, sur le thème « le virage ambulatoire ». Une dizaine d’interventions sont prévus toute la matinée avec des médecins de différentes spécialités : ophtalmologie, orthopédie, radiologie, oncologie… Tous les domaines de la médecine sont concernés par la montée en puissance de l’ambulatoire dans les services hospitaliers. La conférence aura lieu dans l’amphithéatre de l’IFSI La Blancarde. Elle débutera à 8h30 et se terminera à 12h45 par un cocktail.