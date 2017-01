[Echos de la santé] Travaux à l’hôpital d’Aix, Supersonic Imagine, conflit à l’AP-HM

Une nouvelle aile Nord à l’hôpital d’Aix en 2019

Déjà en chantier pour la création d’un nouveau parking, le centre hospitalier d’Aix-en-Provence va lancer à la fin de l’année un vaste programme pour la réalisation d’une nouvelle aile nord. Elle accueillera tous les services de médecine :neurologie, pneumologie, cardiologie, néphrologie, rhumatologie, endocrinologie… Le futur bâtiment permettra également à l’hôpital de proposer des chambres individuelles, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le chantier durera jusqu’en 2019 pour un coût de 75 millions d’euros dont 15 millions pour l’Etat, 30 millions pour la Métropole et le reste par de la dette bancaire.

Superonic Imagine voit son chiffre d’affaires progresser de 11 % en 2016

L’entreprise aixoise, spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons, continue de progresser en 2016. Elle clôt l’exercice avec un chiffre d’affaires de 22,21 millions d’euros en hausse de 11 %. Les ventes de son produit phare, le système aixplorer, ont augmenté de 10% avec notamment de très bons résultats en France (4,4 millions d’euros, +21%) et la Chine (5,8 millions d’euros, +25%). « La croissance générée en 2016 est le résultat de la stratégie marketing définie fin 2015 autour des indications cliniques à plus fort potentiel pour Aixplorer : le foie et le sein », explique Michèle Lesieur, la présidente du directoire de Supersonic Imagine. La société dispose d’une base installée de plus de 1 600 systèmes Aixplorer répartis à travers le monde, soit une progression de +23% par rapport à 2015.

Les syndicats viennent gâcher la fête des vœux de l’AP-HM

Le torchon brûle entre la direction et les responsables syndicaux de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM). A l’occasion de la cérémonie des vœux aux agents, l’intersyndicale (FO, CGT, Coordination infirmière) a interpellé une nouvelle fois la directrice, Catherine Geindre, sur sa gestion de l’établissement. Manque d’effectifs, augmentation de la charge de travail, changements de planning incessants… le constat est accablant pour les responsables syndicaux et le dialogue de plus en plus difficile entre les deux parties. Des mouvements sociaux risquent de venir perturber le fonctionnement des hôpitaux dans les semaines à venir.

Visite guidée du Pôle Prom

Dans le cadre de la journée mondiale du 4 février, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille invite la presse à découvrir son pôle Plastique reconstructive ORL maxilofaciale (Prom) lors d’une visite en immersion à l’hôpital de la Conception jeudi 2 février à 15H. Les journalistes seront accueillis par le chef du pôle Prom, le professeur Patrick Dessi, et d’une dizaine de ses confrères. Le pôle assure le traitement de l’ensemble des pathologies tumorales bénignes et malignes de la face et du cou (tumeurs de la glande thyroïde, tumeurs de la parotide, cancérologie ORL…). Il reçoit 60 000 consultations par an et emploie 200 personnels soignants dont 40 médecins.

Une conférence-débat sur « santé ici et ailleurs » à La Mareschale

Bernard Granjon, gastro-entérologue chargé du développement international Médecins du monde, présentera une conférence-débat le 3 février prochain à la maison de quartier La Mareschale sur la santé « ici et ailleurs ». Il a fait ses premiers pas de militant pour défendre les habitants du bidon-ville marseillais de Colgate. Il est devenu vice-président, puis président de l’ONG de 1993 à1996. La conférence aura lieu le 3 février à18 h à la Maison de quartier La Mareschale à Encagnane. L’entrée est libre.

