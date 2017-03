[Echos de la santé] Clinique de l’Etoile, AP-HM, guide du bio-bébé, qualité de l’air, Retina au Département

Une radio du futur à la clinique de l’Étoile

Radiographies et scanners sont des examens médicaux indispensables pour établir des diagnostics. L’inconvénient ? Ils émettent des rayons ionisants qui, à fortes doses, peuvent être néfastes pour la santé. Le Dr Patrice Halimi, chirurgien orthopédiste à la clinique de l’Étoile à Puyricard, a opté pour un système qui permet de diviser par 45 la dose de rayons ionisants lors d’un cliché. « Je reçois beaucoup d’enfants qui souffrent de scolioses, explique-t-il. Je leur fais passer au moins deux radios par an, entre 8 et 15 ans. Alors, j’ai cherché de quoi changer ma pratique. J’ai entendu parler de cet appareil permettant le suivi de scoliose avec précision, tout en réduisant considérablement l’irradiation : l’EOS. Un examen du rachis avec l’EOS équivaut au rayonnement d’une semaine de vie sur Terre, contre six mois pour une radio. C’est une nette avancée. »

Marseille : 200 millions d’euros pour sauver l’AP-HM

Avec 1,2 milliard d’euros de budget et 400 millions de déficit cumulé, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) coûte cher. Les frais de structure, en hausse de 13 % depuis 2007, représentent 33 % des coûts de fonctionnement. Le Pr Dominique Rossi, président de la commission médicale d’établissement (CME), livre sa vision de la situation à La Provence. « L’AP-HM possède des équipes médicales remarquables, beaucoup d’entre nous sont des leaders nationaux et internationaux et notre CHU reste attractif pour les jeunes médecins, explique-t-il. Mais ce qui plombe la structure, c’est la vétusté de ses bâtiments, qui freine le développement de l’activité et creuse les déficits. C’est de cette impasse qu’il faut absolument sortir en obtenant le financement de notre modernisation. » Le but : débloquer les subventions de l’État, environ 200 millions d’euros, nécessaires pour moderniser et relancer l’activité.

Le Petit Guide du bio bébé distribué dans 12 maternités de la région

Halte aux polluants ! C’est le message principal du Petit guide santé du bio-bébé , édité par l’Asef, l’Association Santé Environnement France. Ce livret à destination des futurs et des jeunes parents a pour mission de les informer et de les mettre en garde contre ces perturbateurs endocriniens qui peuplent notre quotidien. « Un bébé n’est pas un adulte taille miniature, explique Ludivine Ferrer, directrice de l’association. On doit être encore plus vigilants pour les protéger. » De la grossesse à l’alimentation de bébé en passant par la préparation de sa chambre, les médecins de l’Asef proposent dans ce petit guide de 16 pages des pistes pour aider les parents à faire les bons choix. Grâce au fonds de dotation de Solimut Mutuelle de France, le livret est distribué dans 12 maternités de la région Paca, dont Martigues, Vitrolles, Salon-de-Provence, l’hôpital Nord et la Conception.

Quand maman respire, bébé aussi !

Une série de trois réunions en ligne consacrées à la qualité de l’air au domicile des femmes enceintes est organisée par le Cres Paca, le comité régional d’éducation pour la santé et ses partenaires. Elles ont pour objectif d’informer les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants de la région sur les différents polluants de l’habitat, leur faire prendre conscience de leur exposition et leur permettre d’adopter des comportements sains. La première réunion a eu lieu le 1er mars et avait pour thème « Préparer la chambre pour bébé ». Elle est à revoir ici. La deuxième aura lieu mercredi, sur « La maison au quotidien ». Pour la dernière, rendez-vous le mercredi 29 mars sur le sujet : « Se détendre chez soi ».

Le Département des Bouches-du-Rhône et l’association Retina France

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental, Sandra Dalbin, conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées, et Eric Moser, président de l’association Rétina France, lanceront mercredi 15 mars, à 17h l’opération « Mille chœurs pour un regard », une action destinée à mieux lutter contre les maladies de la vue. Dans un communiqué, le Département des Bouches-du-Rhône souligne qu’il est un partenaire historique de l’association Rétina : « De nombreuses communes du territoire accueillent pendant les mois de mars, avril et mai, des chorales et des chœurs qui se mobilisent bénévolement pour chanter leur répertoire populaire, classique, sacré et lyrique. Ces concerts permettent de financer des programmes et des bourses de recherche et de mieux faire connaître au public les maladies de la vue. »

