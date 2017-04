[Echos de la santé] Promicea, Martine Vassal, piano pour tous, maladie de Parkinson

Un sérum anti-âge commercialisé par un labo français retiré du marché

L’Agence du médicament a annoncé le 13 mars avoir ordonné le retrait du marché d’une gamme de produits anti-âge du laboratoire marseillais Promicea. « Les produits Neostem Serum et Neostem Pocket Lift répondent à la définition du médicament. Or, ils n’ont pas fait l’objet, avant leur commercialisation, d’une autorisation de mise sur le marché », obligatoire pour tous les médicaments. Ils sont donc « commercialisés et promus en infraction avec les règles qui leur sont applicables », ajoute l’ANSM. Ils peuvent donc présenter « un danger pour la santé humaine ». En outre, ces produits contiennent de l’alendronate de sodium et de la pravastatine. Le laboratoire Promicea affirmait sur son site internet que l’association de ces deux substances « joue un rôle clé pour inhiber la synthèse de la progérine à l’origine de la sénescence cutanée ». L’agence sanitaire souligne « les effets toxiques connus liés à l’usage thérapeutique de la pravastatine » (troubles neurologiques, du système immunitaire, gastro-intestinaux ou encore musculosquelettiques) ainsi que de l’alendronate de sodium (troubles gastro-intestinaux, réaction cutanée, troubles métaboliques, etc.).

Martine Vassal réagit au refus du soutien du PS envers les grévistes de l’APHM

Selon la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et 1ère Vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, le refus de soutien du groupe socialiste-écologiste aux personnels et à l’ensemble des établissements de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille n’est qu’un acte supplémentaire « d’errements politiciens » à l’encontre des intérêts immédiats et premiers de la ville de Marseille. « Les socialistes marseillais se fourvoient dans la politique politicienne », ajoute-t-elle dans un communiqué. « Je suis dans l’incompréhension la plus totale après la décision du groupe socialiste écologiste de Mesdames Sportiello, Inaudi, Rubirola et Tranchida et de Messieurs Jibrayel, Masse, Payan et Rossi de ne pas s’associer à la motion unanime sur le soutien à l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille et à ses personnels, déposée par tous les autres groupes, à l’occasion de la séance publique du 1er avril. » Selon elle, l’avenir de l’AP-HM nécessite la mobilisation de tous et doit transcender tous les clivages politiques traditionnels.

Un piano pour tous à l’hôpital

Parce que la musique adoucit l’hôpital, un piano en libre-service a été installé dans le hall de la Timone 2. A l’image des pianos-gares où chacun peut jouer en attendant le train, chacun a la possibilité d’exprimer son talent musical avant ou après un examen ou une consultation, ou lors d’une visite à un proche. Le piano est également disponible pour des concerts organisés à l’hôpital avec les partenaires culturels de l’AP-HM. Une manipulatrice radio, musicienne amateur, est à l’origine de ce projet. Julia Javelaud, du service d’imagerie médicale du Pr Jean-Michel Bartoli à l’hôpital de la Timone, joue de l’accordéon dans son service auprès des patients et rêvait de partager davantage sa musique. La mobilisation de toute son équipe, en lien avec le service Communication & Culture, a permis de réaliser ce rêve. Le piano droit Colmann a pu être acquis par l’AP-HM grâce au soutien de Via Santé Mutuelle, et de Gebelin Planète Musique.

L’association Audition Solidarité et l’APHM lancent leur 1ère mission « Audition Solidaire »

Mardi 4 et mercredi 5 avril, au deuxième étage de l’hôpital de la Conception, une équipe constituée de médecins Oto-rhino-laryngologistes (ORL), d’audioprothésistes, d’orthophonistes et de fabricants d’embouts, tous mécènes de l’association, assurera le bon déroulement de la mission. Cette initiative vise pour la première fois à Marseille à proposer à toute personne sans couverture sociale ou bénéficiant de l’Aide médicale d’Etat (AME), une consultation avec un médecin ORL, un bilan auditif et si besoin un appareillage complet suivi d’une séance d’orthophonie. Ce type de mission a déjà fait ses preuves à Paris : au cours des deux dernières années, Audition Solidarité a effectué 7 missions de ce type à Paris. Lors de la dernière, en janvier 2017 à l’Hôtel-Dieu, 104 personnes ont été accueillies et 34 ont reçu des appareils auditifs. Dans le but de rendre ces missions « Audition » pérennes, Audition Solidarité et l’APHM se sont engagées à réaliser ces actions deux fois par an. Prochain rendez-vous en septembre. L’occasion pour les bénéficiaires de faire contrôler ses appareils auditifs.

Le 8 avril : journée mondiale de la maladie de Parkinson

À l’occasion de la journée mondiale de Parkinson, l’association France Parkinson, le Centre de coordination inter-régional pour la maladie de Parkinson et le Centre d’excellence des maladies neuro-dégénératives DHUNE organisent une réunion destinée aux patients et à leurs proches, le 8 avril à la Timone. Autour du Pr Jean-Philippe Azulay, chef du pôle neurosciences cliniques de l’AP-HM, des spécialistes hospitaliers et libéraux feront le point sur l’avancée des traitements et de la recherche, notamment sur le traitement par pompes et la vaccination. Un patient-expert viendra également donner son témoignage sur l’éducation thérapeutique. A l’issue de la réunion, une séance de questions-réponses permettra aux patients de dialoguer avec les médecins et les représentants de l’association France Parkinson.

