[Echos de la santé] Nouvelle découverte au CRCM, l’ARS se penche sur la pollution à Fos, une nouvelle directrice à l’hôpital Nord

Une étude prometteuse sur le rôle de la protéine Elmo1 dans la formation des métastases

Une équipe franco-américaine menée par le docteur Géraldine Guasch, chercheur à l’Inserm au centre de recherche de cancérologie de Marseille (CRCM), vient de publier un article dans la revue e-life. Il met en avant le rôle déterminant de la protéine Elmo1 dans le processus métastatique des cancers. Beaucoup de types de cellules différents composent les tissus et les organes du corps. Il y a des endroits spécifiques où deux types de cellules très différents sont en contact les uns avec les autres. Ces endroits s’appellent des zones de transition et ils sont sujets à la formation de cancers. Les tumeurs de la zone de transition présentent souvent une dérégulation de la voie de signalisation par le facteur de croissance transformant bêta (TGFb, transforming growth factor b), une voie moléculaire que les cellules utilisent pour communiquer. En utilisant des souris déficientes en TGFb qu’elle avait précédemment générées, et qui développent spontanément des tumeurs agressives de zone de transition, l’équipe a constaté que seule une petite fraction des cellules tumorales sont responsables de la croissance tumorale et que ces cellules expriment des gènes qui augmentent leur capacité à migrer et à envahir de nouveaux organes. Un de ces gènes est ELMO1. Dans la revue e-Life, Géraldine Guasch montre que quand elle bloque ce gène, les cellules tumorales agressives perdent leur capacité à former des métastases dans le poumon. Le ciblage d’ELMO1 constitue donc une voie thérapeutique prometteuse pour prévenir la formation de métastases à partir de tumeurs de zones de transition.

L’ARS donne son avis sur l’étude de la pollution à Fos

L’étude Fos-Epseal révélée par Gomet’ le 13 janvier dernier continue de faire couler de l’encre. Après les réactions du maire de Fos-sur-Mer, René Raimondi, et du candidat PS à la présidentielle, Benoît Hamon, l’agence régionale de santé (ARS) Paca vient de publier un communiqué. L’organisme public avoue que l’enquête « montre, pour certaines pathologies, des résultats encore non connus ». C’est pourquoi l’ARS va saisir l’agence nationale de santé publique (ANSP) pour qu’elle expertise les conclusions et la méthodologie de l’étude. Une rencontre avec l’équipe qui a travaillé sur Fos-Epseal est également prévue en mars. L’ARS rappelle que, de son côté, elle finance un programme de surveillance des cancers du rein, de la vessie et des leucémies aiguës dans les Bouches-du-Rhône ; et participe à l’étude « Index » qui vise à évaluer si la population de Fos-sur-Mer est plus touchée par les polluants que les habitants de Saint-Martin-de-Crau. Les résultats sont attendus pour la fin de l’année.

Magali Guerder prend la tête de l’hôpital Nord

L’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a annoncé le 13 février la nomination de Magali Guerder au poste de directrice de l’hôpital Nord, situé dans le 15ème arrondissement. Elle remplace Gilles Halimi, qui prend la direction des plateaux médico-techniques, services biomédicaux et hôteliers du centre hospitalo-universitaire, le poste qu’occupait jusqu’alors Magali Guerder. Diplômée de Sciences po, elle a travaillé comme directrice adjointe de l’analyse, de la prospective et des activités médicales aux hôpitaux de Rouen jusqu’en 2007 avant de rejoindre l’AP-HM.

La polyclinique du Parc Rambot se dote d’un échographe pour le diagnostic du cancer de la prostate

L’établissement de soin aixois vient d’acheter un nouvel appareil pour améliorer le diagnostic du cancer de la prostate. Baptisé Koelis, cette innovation technologique, développée par la société grenobloise du même nom, permet de fusionner les données de l’échographe et de l’imagerie par résonance médicale (IRM). Actuellement, les cancers de la prostate sont détectés uniquement grâce à l’IRM. Lorsque l’image est suspecte, le chirurgien a recours à la biopsie. Le tissu prélevé est ensuite analysé pour rechercher d’éventuelles cellules cancéreuses. Jusqu’à présent, un échographe standard ne permettait pas de visualiser avec précision l’éventuelle tumeur. La biopsie était donc effectuée en aveugle. Avec Koelis, le prélèvement sera plus précis : « Elles guident notre geste pour effectuer le prélèvement. Cette technique de biopsie ciblée nous permet d’éviter les prélèvements aléatoires et de savoir avec certitude si le nodule suspect est cancéreux ou pas », constate le Docteur Eric Anfossi, urologue à la Polyclinique du Parc Rambot.

Une journée dédié au cancer du colon à l’hôpital Saint-Joseph

Le Centre de coordination en cancérologie de l’hôpital Saint-Joseph organise le 6 mars une journée d’information sur le cancer du colon. Les membres de l’équipe du service oncologie seront présents sur le stand pour répondre aux questions tant sur le dépistage que sur la prise en charge et le traitement de ce cancer.Cette année, une nouveauté : un côlon gonflable sera installé dans le hall de l’hôpital. D’une taille de 3m sur 2m, cette représentation du côlon permettra de mieux expliquer la structure et les pathologies de cet organe.



