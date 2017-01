[Echos de la santé] un nouveau DG à l’ARS, centre Defhy, Hôpital privé de Provence

Claude d’Harcourt est le nouveau directeur de l’ARS Paca

Claude d’Harcourt a pris ses fonctions de directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur le 1er janvier dernier. Il a été nommé le 7 décembre 2016 en conseil des ministres. Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Claude d’Harcourt a été nommé préfet hors cadre avant de diriger l’ARS Haute-Normandie jusqu’en 2012 et depuis janvier 2013 l’ARS Lorraine. Il a par ailleurs fait carrière dans la préfectorale occupant des postes en Haute-Savoie, en Seine-et-Marne et dans le Vaucluse entre 1981 et 1987. Il a ensuite travaillé au ministère de l’Intérieur jusqu’en 1996. Nommé secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis en décembre 1996, il est retourné au ministère de l’Intérieur en mars 1999 comme directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières, jusqu’en octobre 2002. Il a alors été secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police de Paris d’octobre 2002 à janvier 2006, poste qu’il a quitté pour la direction de l’administration pénitentiaire de janvier 2006 à janvier 2010.

Le centre Defhy reconnu au niveau européen

Defhy, le centre de référence des maladies rares d’origine hypophysaire de l’hôpital de la Timone et coordonné par le professeur Thierry Brue, a été reconnu à l’échelon européen comme l’un des huit centres français de la filière des maladies endocriniennes rares. Cette reconnaissance rentre dans le cadre de l’appel d’offres de l’Union Européenne pour la création de réseaux de prise en charge des maladies rares (European Reference Networks). Le centre Defhy de l’AP-HM a été labellisé en octobre 2006 par le ministère de la Santé dans le cadre du plan national des maladies rares. Il a pour mission le diagnostic et la prise en charge des maladies hypophysaires, l’amélioration de l’accès aux soins, la coordination des travaux de recherche et la formation des professionnels de santé.

Le futur hôpital de Provence certifié haute qualité environnementale

Le projet de nouvel établissement de la polyclinique du parc Rambot vient d’être certifié NF haute qualité environnementale (HQE). Jugé sur la construction, la gestion énergétique et la qualité sanitaire des espaces, de l’air et de l’eau, le futur hôpital privé de Provence a reçu la note « excellente » de la part de l’organisme Certivéa qui a réalisé l’audit. Pour la livraison prévue en mars 2019, l’équipe de conception espère décrocher la certification NF HQE « exceptionnelle ».

L’hôpital Saint-Joseph accueille le colloque Sport Med

À l’heure où le décret d’application sur l’inclusion du « sport sur ordonnance » dans le parcours de soins et sa prise en charge par l’Assurance-maladie vient de paraître (le 30/12/2016 pour une entrée en vigueur le 1er mars), l’hôpital Saint-Joseph organise le samedi 28 janvier le congrès « Sport sur ordonnance : la thérapie par le sport ». Anaïs Quemener, championne de France de marathon en 2016, qui a choisi d’affronter la maladie tout en continuant la pratique de son activité, viendra raconter son expérience. Frédéric Sotteau, président de l’association « Sourire à la vie » qui accompagne des enfants malades atteints du cancer, par des activités physique et sportive, par un soutien, témoignera également. L’association « Diabète et plongée », qui emmène des adolescents atteints du diabète de type 1 plonger en bouteille à Mayotte, expliquera, quant à elle, tout le bénéfice du sport pour les patients. Le colloque Sport Med 2017 est labellisé Or par la Ville de Marseille dans le programme capitale européenne du sport.

