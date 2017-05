[Echos de la santé] Michel Cymès, C4Hydro, labellisation maladies rares, Médigames,

E-santé : Michel Cymès au Palais des congrès

Jeudi 1er juin à 20h, le médecin le plus célèbre du Paf animera une conférence gratuite sur le thème de la santé connectée. Les objets intelligents font naître de vastes perspectives d’amélioration de la santé, de l’accès aux soins, de la prise en charge personnalisée et du suivi des patients. Selon le Club prévention santé et Harmonie mutuelle, organisateur de l’événement, c’est dans le domaine de la prévention des risques qu’ils laissent entrevoir tous les espoirs. Parce que chaque patient peut désormais, muni de son smartphone, facilement tirer parti des données d’une montre-capteur d’activité, d’un tensiomètre électronique, d’un pèse-personne connecté, de capteurs de pression sanguine. Michel Cymès sera entouré d’experts et de référents du monde médical de la région tels que le Pr. Pierre Champsaur, chef du service de radiologie et d’imagerie médicale de l’hôpital Sainte-Marguerite et le Pr. Rachid Bouchakour, directeur de l’Institut matériaux microélectroniques nanosciences de Provence (CNRS).

C4Hydro lance un kit d’autodiagnostic de la légionellose

La détection de la bactérie responsable de cette infection pulmonaire est un enjeu économique et sociétal mondial : plus de 6 500 cas de légionellose en Europe et plus de 30 000 cas aux États-Unis, avec une prévalence de mort de 15%. La start-up marseillaise C4Hydro vient de mettre au point le kit Legio EZ-TestTM permettant le dénombrement de la bactérie Legionella pneumophila. La méthode culturale utilisée par les laboratoires nécessite plus de 10 jours de procédure, retardant ainsi les actions correctives et augmentant le risque de propagation de la légionellose. Le kit de C4Hydro, qui sera lancé en juin, permet de détecter la présence de la bactérie en 48 heures, grâce à une technologie mise au point par deux équipes du CNRS depuis plus de cinq ans et protégée par trois familles de brevets licenciés en exclusivité. Cette avancée technologique, suivie depuis plusieurs mois par un grand nombre d’industriels, adresse le marché mondial de l’autocontrôle, estimé à plus 10 millions de tests effectués chaque année.

Maladies rares : labellisation pour 80 centres de santé marseillais

L’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) vient d’obtenir la labellisation de 13 centres de référence et de 67 centres de compétence, par la direction générale de l’offre de soins (DGOS). Trois réseaux nationaux maladies rares sont désormais coordonnés par des centres marseillais : les réseaux G2M (maladies héréditaires du métabolisme), Filnemus (maladies neuromusculaires rares) et Firendo (maladies rares de l’hypophyse). Les dix centres constitutifs sont, quant à eux, spécialisés dans les anomalies du développement, les cytopénies auto-immunes de l’adulte, les déficiences intellectuelles, les déficits immunitaires héréditaires, les épilepsies rares, les hernies de coupole diaphragmatique, les maladies digestives rares, les maladies mitochondriales, les microangiopathies thrombotiques, et le syndrome de Marfan et apparentés.

Les centres de référence et de compétence maladies rares assurent un rôle d’expertise pour une maladie ou un groupe de maladies rares, grâce à des compétences spécifiques et reconnues dans ce domaine. Ils exercent également un rôle de recours, qui leur permet d’exercer une attraction (interrégionale, nationale ou internationale) au-delà de leurs sites d’implantation. Les centres de compétence ont vocation à assurer le suivi des patients à proximité de leur domicile et à participer à l’ensemble des missions des centres de référence. Ils travaillent en réseau, afin de compléter le maillage territorial. Sept centres restent encore en attente d’une deuxième vague de labellisation dont les résultats seront connus fin juin.

Les Jeux mondiaux de la médecine et de la santé se tiendront à Marseille en juillet

Après Limerick en Irlande et Maribor en Slovénie, la 38e édition des Médigames se déroulera dans la région de Marseille du 1er au 8 juillet. Voile, pétanque, course d’orientation, football, les jeux mondiaux de la médecine et de la santé réunissent les professionnels de santé et leur famille autour de compétitions sportives. Ouvert aux membres des professions médicales et des autres professionnels de santé, depuis sa création en 1978, ce rassemblement sportif réunit environ 2 000 personnes représentant plus de 40 pays, dans l’esprit des Jeux olympiques. Rendez-vous près du lac de Peyrolles pour le semi-marathon, à Éguilles pour le tir, à Nans-les-Pins et à la Salette pour le golf, à Allauch pour la course d’orientation et autour du bassin du Mucem pour le départ de la course de voile.

> Plus de renseignements sur le site des Jeux mondiaux de la médecine et de la santé

