[Echos de la santé] Ligue contre le cancer, Fondation de France, clinique Juge

La Ligue contre le cancer remet 200 000 euros à l’AP-HM

Le comité 13 de la Ligue contre le cancer a décidé de financer deux projets de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) : le programme innovant de cardio-oncologie mené par le Pr Franck Thuny, responsable du service à l’hôpital Nord ; ainsi que le programme LEA mené par le Pr Gérard Michel, chef du service hématologie et oncologie pédiatrique à l’hôpital de la Timone. Pierre Garosi, président du comité des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer a ainsi remis 100 000 euros au Pr Thuny et 100 000 euros au Pr Michel.

Le prix Jean Valade de la Fondation de France pour Juan Iovanna

Le Dr Juan Iovanna, directeur de recherche Inserm au centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM), s’est vu remettre le prix Jean Valade de la Fondation de France le 2 février 2017 au collège de France. Ce prix récompense la mise en place par son équipe du projet « PaCaOmics » dont le but est de mettre en œuvre une médecine de précision pour les patients avec un adénocarcinome pancréatique. L’objectif de ce projet est la caractérisation de l’hétérogénéité des tumeurs pancréatiques, pour pallier l’inefficacité des traitements actuellement disponibles, en identifiant des stratégies de traitement ciblées, adaptées aux caractéristiques propres à chaque tumeur et à chaque patient. Grève des salariés à la clinique Juge

Depuis le 6 février, près de la moitié des salariés de la clinique Juge sont en grève. Ils réclament des effectifs supplémentaires, notamment des infirmiers et des brancardiers, pour gérer « les cadences infernales » et une hausse des salaires. De son côté, la direction affirme qu’elle a réalisé des embauches pour répondre à la hausse de l’activité mais qu’elle ne pourra pas répondre à la demande d’augmentation à cause de la baisse des tarifs imposée par le gouvernement. Face au blocage des discussions, les grévistes se sont rendus à l’Agence régionale de santé où ils ont été reçus. En attendant les réponses à leurs questions, ils ont reconduit le mouvement.

Journée du cœur à l’hôpital européen

La Saint-Valentin sera l’occasion pour l’Hôpital européen de sensibiliser le grand public sur les principaux facteurs de risques des maladies cardiovasculaires, ainsi que sur les moyens de les combattre. Le personnel et les médecins du service se mobilisent pour proposer deux démonstrations de « déchoquage », un dépistage gratuit de l’hypertension artérielle, un atelier d’information et de prévention sur les maladies cardiovasculaires, et un atelier d’information nutritionnel.

