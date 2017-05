[Echos de la santé] ImCheck lève 20 millions, nomination à l’ARS Paca, grève à l’institut régional des sourds

ImCheck Therapeutics boucle son premier tour de table à 20 millions d’euros

ImCheck Therapeutics, start-up spécialisée dans l’immunothérapie des cancers et des maladies auto-immunes, annonce ce mardi 2 mai la clôture d’un premier tour de financement de 20 millions d’euros. Les chefs de file de cette opération sont Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Kurma Partners, Idinvest, Gimv et LSP qui prennent la majorité du capital. « Cette levée de fonds significative à un stade précoce nous donne les moyens d’engager un plan de développement ambitieux pour plusieurs de nos candidat-médicaments et de viser une entrée en clinique d’ici 2019 », précise Daniel Olive, fondateur de l’entreprise et professeur d’immunologie à Aix-Marseille Université et à l’institut Paoli Calmettes (IPC). Parallèlement à cette levée de fonds, ImCheck recrute Pierre d’Epenoux, ancien cadre de Baxter et Sanofi, qui devient président de la société.

Spin-off de l’IPC créée en 2015, l’entreprise se focalise sur le développement de nouveaux anticorps permettant d’activer le système immunitaire pour lutter contre différents types de cancer. ImCheck développe actuellement deux anticorps immuno-modulateurs « first-in-class » et travaille sur plusieurs programmes « discovery » dont les cibles, qui demeurent confidentielles, jouent un rôle établi dans la modulation de l’immunité, à la fois adaptative et innée. Basée à Marseille, au sein du CRCM (Centre de recherche en cancérologie de Marseille), ImCheck s’appuie sur une équipe de dix scientifiques et recrute actuellement activement.

Véronique Billaud nommée directrice déléguée aux politiques régionales de santé de l’ARS

Véronique Billaud a rejoint, le 1er avril 2017, l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur comme directrice déléguée aux politiques régionales de santé et directrice par intérim de l’organisation des soins. Elle était jusque-là directrice déléguée à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif dans le Val-de-Marne depuis 2014. Véronique Billaud est une ancienne élève de l’École nationale de santé publique (ENSP, aujourd’hui EHESP) et est diplômée de l’École nationale d’administration (ENA). Nommée en juin 2007 au cabinet de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, Véronique Billaud a d’abord été conseillère, chef du pôle « modernisation de l’offre de soins » puis conseillère sociale à partir de février 2009. En janvier 2010, elle a pris un poste de directrice associée à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap), puis a rejoint, en janvier 2011, l’Agence régionale de santé Ile-de-France en tant que directrice des politiques et des programmes d’action.

Les salariés de l’Institut régional des sourds contestent la fusion de deux sites marseillais

Une cinquantaine de salariés se sont réunis jeudi 27 avril devant le centre de l’institut régional des sourds des Hirondelles dans le 11e arrondissement de Marseille, apprend-on dans les colonnes de nos confrères de La Marseillaise. Ils ont manifesté leurs inquiétudes face au projet de fusion de leur site avec celui voisin de la Rémusade à la rue Ruissatel. Les 160 collaborateurs concernés ont appris fin février le regroupement des deux établissements sur le seul centre des Hirondelles alors que le projet est validé par l’Agence régionale de santé (ARS) depuis près de deux ans. L’intersyndicale CGT-CFDT demande une meilleure concertation avec les équipes pour l’élaboration du projet : « Les locaux sont mutualisés avec des salles de cours où on va mélanger des jeunes aux pathologies différentes. On refuse de voir ainsi disparaître l’enseignement professionnel spécialisé », ajoutent les deux délégués syndicaux et représentants du personnels et élus au CE, Delphine Petrucci et Grégory Fourrier. La direction se dit prête à rencontrer les salariés pour discuter du projet et assure qu’un comité de suivi dans lequel siègeront les professionnels et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sera créé pour la mise en place de la future organisation.

