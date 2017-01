[Echos de la santé] HalioDx lance Immunoscore en Kit, Innate Pharma réçoit un paiement de 15 millions de dollars, quatre chercheurs marseillais parmi les meilleurs scientifiques Thomson Reuter

Innate Pharma renfloue sa trésorerie avec un paiement de 15 M$ de Bristol-Myers Squibb

Innate Pharma a annoncé lundi 9 janvier avoir reçu un paiement d’étape de 15 millions de dollars de la part de Bristol-Myers Squibb (BMS) au titre du contrat de licence de lirilumab. Ce versement intervient à la suite de la présentation en novembre dernier de résultats préliminaires d’activité encourageants d’un essai de Phase I/II dans une cohorte de patients atteints d’un cancer épidermoïde de la tête et du cou. Ces données intermédiaires d’efficacité indiquent que le ciblage concomitant des voies KIR et PD-1, respectivement par lirilumab et nivolumab, peut permettre d’obtenir une activité clinique augmentée, particulièrement dans les tumeurs exprimant PD-L1, avec des réponses profondes et durables chez certains patients. BMS teste actuellement lirilumab dans six essais cliniques en monothérapie et en combinaison. Innate est responsable de l’essai de phase II EffiKIR avec lirilumab en monothérapie dans la leucémie myéloïde aigüe. La biotech marseillaise disposait de près de 240 millions d’euros de trésorerie fin septembre dernier.

HalioDx met le kit immunoscore sur le marché

Disponible depuis juillet en version service, le diagnostic Immunoscore pour le cancer du colon de la biotech marseillaise HalioDxest désormais accessible en kit sur le marché européen. L’entreprise a décroché le marquage CE pour son produit qui permet de déterminer le risque de métastases et de rechute à l’issue de l’intervention chirurgicale. Le test Immunoscore Colon est constitué de deux sous-systèmes : un kit d’immunohistochimie qui comprend des anticorps anti-CD3 et anti-CD8 prêts à l’emploi et les contrôles pour la réalisation des colorations sur les coupes d’échantillons de tumeurs incluses en paraffine et Immunoscore Analyzer, un logiciel d’imagerie dédié qui segmente automatiquement les zones tissulaires visées et mesure la densité des lymphocytes CD3+ et CD8+ au centre et au front d’invasion de la tumeur, ce qui permet de déterminer le résultat Immunoscore. À ce jour, la société a ainsi réalisé plus de 850 tests. Désormais, le test CE-IVD Immunoscore Colon est donc à la fois accessible en service et via le kit de diagnostic CE-IVD Immunoscore Colon. Dans les deux cas, l’analyse d’image, étape clef qui conditionne la robustesse des résultats, est conduite par l’équipe d’HalioDx.

Quatre chercheurs marseillais parmi les meilleurs scientifiques selon Thomson Reuter

Le groupe d’information professionnelle vient de publier la liste des chercheurs les plus influents du monde en science et science sociale sur la base de la reconnaissance de la valeur de leurs découvertes. Trois mille chercheurs figurent sur cette liste en 2016 dont 69 français… Et surtout quatre académiques marseillais du monde de la santé. Le Pr Didier Raoult figure parmi les 95 chercheurs reconnus dans la section microbiologie, le Pr Eric Vivier parmi les 110 chercheurs reconnus en Immunologie, ainsi que les Pr Bernard Henrissat (CNRS) et Pedro Coutinho (Aix Marseille Université) qui figurent à la fois dans la section Biologie/Biochimie et dans la section sciences des plantes et des animaux.

Aix-Marseille Université lance un Mooc sur le paludisme

Dès le 16 janvier 2017 et pour une durée de six semaines, Aix-Marseille Université (AMU), avec le soutien de l’AP-HM, l’IRD, le CNRS et l’Inserm, proposera un nouveau Mooc (cours sur internet) sur la plateforme France Université Numérique (FUN), intitulé « Le paludisme ». Ce cours, entièrement gratuit, est destiné à tous les publics : étudiants, médecins, chercheurs, grand public. Son but est de répondre à toutes les interrogations que soulève le paludisme. Il propose un véritable état des lieux de la maladie, du parasite, du moustique, des traitements existant, des moyens de lutte et les précautions à prendre avant de voyager en zone d’endémie, les avancées de la recherche et sur les vaccins. La production de ce Mooc a été assurée par le Professeur Eric Chabrière et le Professeur Philippe Parola du laboratoire des maladies infectieuse et tropicale, dirigé par le Professeur Didier Raoult, à la faculté de médecine d’Aix-Marseille Université. Les cours du Mooc sont donnés par sept spécialistes internationaux du paludisme.

Les Jeudis du CNRS font le point sur les dernières avancées sur l’autisme

Christine Deruelle, directrice de recherche CNRS à l’Institut de neurosciences de la Timone (AMU/CNRS) et responsable de l’équipe « Cognition sociale : développement normal et pathologique », viendra le jeudi 12 janvier à 18 h sur le campus Joseph Aiguier présenter les avancées de la recherche sur l’autisme et notamment celles réalisées par son équipe, à l’origine des découvertes permises par l’étude des sulcals pits. En janvier 2016, ils ont identifié un marqueur cérébral spécifique de l’autisme, détectable par IRM et présent dès l’âge de deux ans baptisé Sulcal Pit. L’anomalie repérée consiste en un pli moins profond au niveau de l’aire de Broca, une région du cerveau spécialisée dans le langage et la communication, des fonctions altérées chez les patients atteints d’autisme. Cette anomalie spécifique aux enfants atteints d’autisme pourrait donc constituer un biomarqueur de la pathologie qui pourrait aider à un diagnostic et à des prises en charge plus précoces, dès l’âge de deux ans, au lieu de quatre ans et demi.