[Echos de la santé] Grève à la clinique Juge, l’AP-HM bien classée, Nutréine, Projet couleurs à La Timone

Clinique Juge : la direction juge les demandes des grévistes irrecevables

Le conflit se durcit à la clinique Juge où les salariés entrent dans leur 14ème jour de grève lundi 20 février. Cinquante-quatre membres du personnel ont complètement cessé le travail et la CGT demande une augmentation des effectifs pour soutenir la hausse d’activité induite par l’ouverture de six blocs opératoires en octobre dernier. Six embauches sont demandées mais la direction les jugent « irrecevables ». Dans un communiqué publié jeudi 16 février, le groupe Almaviva Santé rappellent que « 46 postes ont été créés à l’ouverture du service de fast-tracking, pour accueillir l’équipe de chirurgiens ophtalmologistes, en octobre 2016, conformément aux besoins générés par cette nouvelle activité ». Côté salaires, la direction rejette la faute sur convention collective la fédération de l’hospitalisation privée (FHP) et sur la « baisse des tarifs des cliniques privées, depuis 3 ans et celles à venir, qui nous enlèvent toute marge de manœuvre pour accéder aux demandes salariales ».

Nutréine lève 50 000 euros sur la plateforme de crowdfunding Bluebees

Créée en 2015 à Saint-Rémy-de-Provence par le biochimiste de la nutrition, Thomas Erpicum, la société a développé une nouvelle gamme de compléments alimentaires fabriqués à partir de plantes et de graines produites en France, certifiées biologiques. Baptisé Philobio, cette palette de produits apporte la majorité des aliments carencés dans l’alimentation moderne : vitamines, acides gras essentiels, oligo-éléments… Pour passer à la phase industrielle, Nutréine est à la recherche de financements. Elle vient de lancer une campagne de crowdfunding sur le plateforme Bluebees, dédiée à l’agriculture et à l’alimentation responsable. Objectif : réunir 50 000 euros d’ici 30 jours. L’opération a bien débuté car plus de la moitié des fonds ont déjà été récoltés alors qu’il reste encore trente jours pour souscrire.

L’AP-HM remonte dans le classement de Whats’up Doc

La magazine des étudiants en médecine, What’s Up Doc, vient de publier son classement 2017 des centres hospitalier universitaire (CHU) en se basant sur le choix des futurs médecins selon la formation et l’accueil proposé. En tête de liste, pas de changement, Nantes, Lyon et Montpellier confisquent toujours les trois places du podium. Mais bonne nouvelle au niveau local, l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) signe cette année une belle remontée. Alors que ses résultats 2015-2016 avaient été alarmants pour un CHU de son envergure, l’AP-HM remonte de quatre places et intègre enfin le top 10 du classement. Cela s’explique par une remontée tant en médecine générale que dans les spécialités. Le CHU marseillais parvient notamment à distancer son rival parisien en cardiologie (malgré une meilleure remontée de l’AP-HP), en radiologie et imagerie et en neurochirurchie par exemple. En revanche, l’AP-HM descend en dermatologie (-4 places), en médecine interne, en chirurgie générale (alors que l’AP-HP est sur le podium dans cette discipline).

Inauguration du « Projet couleurs à l’hôpital » à la Timone

C’est à l’occasion de la journée internationale des maladies rares, le mardi 28 février, et après plusieurs mois de travaux, que l’association Vaincre les Maladies Lysocomales (VML) va inaugurer le nouvel espace de l’hôpital de jour de la Timone à Marseille baptisé « Projet couleurs à l’hôpital ». Au 15ème étage de l’Hôpital des enfants de la Timone à Marseille, une nouvelle salle de détente accueille les enfants et leurs familles. Ce projet va permettre d’accueillir enfants et familles venus de toute la région Sud-Est dans des conditions plus agréables et moins angoissantes pour tous. Il a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Crédit Agricole Alpes Provence, de plusieurs mécènes et de la générosité de donateurs.

