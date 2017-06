[Echos de la santé] Expo photo, collecte de radios, fête de la musique, débats publics de l’IPC

Le Centre Hospitalier du Pays d’Aix accueille une exposition photo sur le thème du cancer

Des planches d’« Une autre histoire de cancer » de Lili Sohn, auteure de BD et écrivain, sont visibles dans le service de gynécologie jusqu’au 30 juin 2017. L’artiste relève le défi de traiter le cancer avec humour, dynamisme et couleur. Six jeunes femmes font un pied de nez au cancer dans le cadre d’une séance de photos colorée et de portraits illustrés humoristiques. L’objectif : donner une autre image de la maladie et délivrer un message d’espoir. Coiffées de foulards qui symbolisent la perte des cheveux survenant durant la chimiothérapie, les modèles se réapproprient leur apparence en arborant des tenues pétillantes. Elles posent devant la photographe Julia Marois, sous la direction artistique de Jenn Pocobene. Chaque portrait est accompagné d’une illustration de Lili Sohn. Elle saisit l’occasion pour mettre en image une anecdote, un moment drôle ou un conseil. Ces six jeunes adultes touchées par le cancer livrent à travers leurs portraits, un témoignage émouvant, avec la volonté de sensibiliser le public.

Collecte des clichés radiographiques

Patients, familles, visiteurs, agents de l’hôpital… vous ne savez que faire de vos vieux clichés radiographiques ? Venez les déposer à l’entrée des archives médicales, situées au niveau – 1 du bâtiment Jacques de la Roque (site d’Aix). Ils seront recyclés et les sels argentiques récupérés par la société RecyclM dans le respect de la confidentialité des données. En plus, 1 tonne de films récoltés = 1 recette pour l’hôpital ! (2 800 € / tonne).

Fête de la musique à la Timone

Jeudi 15 juin de 13h à 16h, l’hôpital de la Timone organise comme chaque année la «Fête de la Musique » à l’attention des patients et de leurs proches. Des chanteurs tels que Ména Ka, des musiciens, des élèves d’écoles de danse, des danseurs de zumba, des personnages déguisés, des sculpteurs de ballons, des clowns, des magiciens seront présents pour apporter de la vie dans l’hôpital et des sourires sur les visages des petits et des grands. Le rendez-vous est fixé à 13h dans le hall des amphithéâtres enfants.

Comment garder l’œil sur le traitement de son cancer ?

La quatrième édition des Débats publics à l’Institut Paoli-Calmettes portera sur le thème de l’autonomie des personnes malades dans leurs parcours de soins : « Le patient acteur de sa propre surveillance – Comment garder l’œil sur le traitement de son cancer ». Le débat aura lieu le 28 juin de 9h à 15h30, dans la salle de conférence de l’IPC, en présence de Dr Bruno Spire, ex-président de Aides, directeur de recherche Inserm, Mélanie Héard, ex-déléguée générale de l’Institut pour la démocratie en santé, Marie Lanta, du Comité de patients de la Ligue nationale contre le cancer, mais aussi du Pr Patrice Viens, directeur général de l’IPC, professeur de cancérologie à l’AMU.