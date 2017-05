[Echos de la santé] Dialogue social à l’AP-HM, Innate Pharma, appel aux dons à l’IPC

Le nouveau DG de l’AP-HM reprend le dialogue avec les syndicats

A peine en place depuis une dizaine de jours, le directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), Jean-Olivier Arnaud, s’est déjà confronté aux revendications des syndicats salariés qui tirent la sonnette d’alarme depuis des mois. Alors que le dialogue social était au point mort entre les frondeurs et l’ancienne directrice, Catherine Geindre, le nouveau patron a finalement accepté de les rencontrer jeudi 11 novembre au siège de la rue Brochier. Manque d’effectifs, pénurie de matériel, de médicaments… Les problèmes sont connus mais ils ont été une fois de plus présentés à la direction. Après avoir attentivement écouté les doléances du personnel, Jean-Olivier Arnaud a affirmé vouloir reprendre les discussions pour trouver des solutions mais rappelle la dette abyssale de un milliard d’euros qui pèse sur l’AP-HM. Le dialogue est donc rouvert mais le plan d’économie ne semble pas abandonné.

Innate Pharma affiche toujours une solide trésorerie

La biotech marseillaise spécialisée en immuno-oncologie a publié lundi 15 mai ses résultats pour les trois premiers mois de l’année 2017. Malgré quelques déboires sur son cours d’action, Innate Pharma peut toujours s’appuyer sur une trésorerie de 223,8 millions d’euros contre 230 millions d’euros au 31 décembre 2016. A la fin mars, le total du passif financier de la société s’élevait à 5 millions d’euros, un peu plus que les 3,6 millions d’euros affiché sur la même période l’an dernier. Le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de 2017 s’élève à 7,3 millions d’euros, en hausse de 28% sur un an. Ce chiffre d’affaires provient de l’accord de co-développement et commercialisation signé avec AstraZeneca, correspondant à l’étalement comptable sur la période du paiement initial reçu en juin 2015. A propos des nouvelles données cliniques attendues, le président du directoire, Mondher Mahjoubi, déclare : « Au cours du premier trimestre, Bristol-Myers Squibb a ouvert une cohorte randomisée testant la combinaison de lirilumab avec nivolumab dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou, dans le cadre d’une extension plus large de l’essai dans les tumeurs solides. C’est une étape majeure et nous attendons désormais avec impatience la présentation de nouvelles données à une prochaine conférence scientifique ».

Un nouvel accueil de jour pour les malades d’Alzheimer à Saint-Tronc

Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a inauguré vendredi 12 mai un nouvel accueil de jour pour les malades d’Alzheimer au centre communal d’action sociale de Saint-Tronc. La Ville est le premier financeur de ce nouveau bâtiment qui a coûté 860 000 euros, aux côtés de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Ce Bâtiment de 230 mètres carrés avec jardin au sein d’une résidence pour personnes autonomes offre un lieu plus accueillant et plus pratique à 13 personnes atteintes de la maladie, afin de leur proposer des activités spécifiques, avec une valorisation particulière des animations sur la mémoire notamment.

L’institut Paoli-Calmettes lance un appel aux dons pour son nouveau bâtiment

Depuis le 3 mai, et jusqu’à fin juin, 50 000 particuliers domiciliés dans la région et en Corse vont être contactés par un téléconseiller pour un appel aux dons. Les dons collectés dans le cadre de cette campagne de téléprospection seront affectés au financement du bâtiment IPC4, dédié à l’hématologie, actuellement en construction sur le campus. Ainsi les dons permettront d’optimiser la prise en charge des patients d’hématologie (leucémies, lymphomes, myélomes…) avec des locaux adaptés aux standards de soins et des chambres plus spacieuses pour les longs séjours. L’IPC souhaite aussi intégrer l’activité de transplantation cellulaire dans le périmètre géographique de la prise en charge des patients d’hématologie.

L’association Vaincre la mucosviscidose soutient les équipes de l’hôpital Nord

L’association Vaincre la mucosviscidose s’est rendu jeudi 11 mai à l’hôpital Nord pour remettre un chèque de 104 500 euros au centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Cet engagement est notamment permis grâce à la grande mobilisation des donateurs lors des « Virades de l’espoir». Cet événement annuel permet de collecter des dons pour la lutte contre la mucoviscidose sur tout le territoire avec une douzaine de virades organisées par la délégation Provence Alpes. A Marseille, la Course du Souffle se tiendra le 24 septembre au Parc du 26ème Centenaire, où le personnel de l’AP-HM est invité à se mobiliser pour participer à cette journée conviviale. Il faut également souligner le soutien financier régulier de Vaincre La Mucoviscidose dans le domaine de la recherche clinique, dans le cadre d’appels à projets de recherche annuels, auxquels l’équipe médicale du Pr Martine Reynaud-Gaubert, chef du service pneumologie et maladies rares respiratoires, répond, avec un soutien de 30 233 euros en 2016 pour deux projets en transplantation pulmonaire.

