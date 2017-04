[Echos de la santé] Décès de Jean-Pierre Franceschi, grève des internes, traitement de Parkinson

Le célèbre chirurgien marseillais, Jean-Pierre Franceschi, disparaît dans un accident d’avion

Le chirurgien orthopédiste marseillais, Jean-Pierre Franceschi, est décédé lundi 17 avril 2017 à l’âge de 64 ans dans un tragique accident d’avion au Portugal. Le crash a fait quatre autres victimes dont son épouse, Nathalie. L’appareil s’est écrasé sur l’entrepôt d’un supermarché près d’un aérodrome de la région de Lisbonne moins d’un kilomètres après le décollage. Devenu notamment célèbre pour ses interventions auprès de grands sportifs comme Robert Pirès ou Eric Di Méco, ce spécialiste du genou avait reçu la légion d’honneur des mains de Jean-Claude Gaudin en 2012.

Les internes marseillais en grève pour l’allongement de leur temps de formation

L’intersyndical national des internes (Isni) a déposé un préavis de grève illimité à compter de mardi 18 avril. A Marseille, le mouvement devrait être largement suivi dans un contexte très tendu avec l’AP-HM qui multiplie les critiques et attend toujours la nomination officielle de son nouveau directeur. Les 700 internes du centre hospitalier universitaire (CHU) promettent de se mobiliser pour protester contre la réforme du troisième cycle des études médicales censée s’appliquer en novembre prochain. Elle prévoit notamment l’autonomisation accrue des étudiants en dernière année avec la perte de l’encadrement d’un médecin sénior. Les internes réclament également une revalorisation salariale en fonction du travail effectué et la sanctuarisation du nombre de postes de post-internat. Une manifestation était prévue mardi matin à 11h devant l’hôpital de La Timone.

De nouveaux essais cliniques pour lutter contre Parkinson à la Timone

Des essais cliniques pour tester un nouveau traitement contre la maladie de Parkinson doivent débuter dans six à huit centres en France, dont celui de l’hôpital de la Timone, à Marseille. Une cinquantaine de malades à un stade précoce vont y participer, indique le Pr Jean-Philippe Azulay, chef du service neurosciences cliniques à la Timone, dans un entretien au journal Le Parisien. Les résultats de ces essais cliniques seront connus d’ici à deux ans. Par ailleurs, un protocole européen pour tester un médicament et faire baisser le taux de fer dans le cerveau des malades, qui entraîne une dégénérescence des neurones, est mené à Lille. Les seuls traitements de la maladie de Parkinson disponibles actuellement visent à réduire les symptômes, notamment chez les jeunes, dont l’espérance de vie est d’une vingtaine d’années, voire plus. L’âge moyen de l’apparition de la maladie de Parkinson est de 60 ans, avec une légère prédominance chez les hommes.

Michel Resbeut quitte l’IPC pour la nouvelle clinique algéroise Fatema Al Azhar

Le chef du département de radiothérapie de l’institut Paoli Calmettes (IPC), Michel Resbeut, vient de signer pour rejoindre la nouvelle clinique privée algérienne Fatema Al Azhar. « Le professeur Michel Resbeut, est une compétence médicale avérée en radiothérapie, qui a donné une partie de sa carrière à l’IPC de Marseille, en tant que chef de service, il a rejoint notre équipe au sein de la clinique, avec promptitude et enthousiasme », a indiqué avec fierté le directeur général du groupe Al Azhar, Jamal Eddine Khodja Bach, au journal L’Expression. Ce nouvel établissement spécialisé en oncologie et radiothérapie a été officiellement inauguré samedi 15 avril à Alger.