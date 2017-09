e-pass, transport, travaux, numérique : les nouveautés de la rentrée scolaire au Conseil régional

« Stratégie à 20 ans, résultats à trois ans. » Renaud Muselier continue de déclineras feule de route à la tête de l’exécutif régional. Jeudi 31 août, il s’agissait de présenter les actions engagées dans le domaine de l’éducation et de la formation, rentrée scalaire oblige. L’action de de la Région Provence Alpes Côte d’Azur se décline selon cinq priorités : 1. Améliorer les conditions d’accueil (rénover, construire). 2.Hausser le niveau de sûreté des établissements. 3. Développer le numérique éducatif, 4. Construire des parcours de qualification en adéquation avec le marché du travail 5. Maîtriser le coût de la rentrée.

Le président de Provence Alpes Côte d’Azur a détaillé chaque point insistant : « L’éducation et la formation sont des priorités pour ma majorité. » Pour attester de cette volonté les moyens mobilisés atteignent un tiers du budget régional : un plan d’investissement d’un milliard et demi d’euros sur la durée du mandat pour améliorer les conditions d’accueil, deux milliards d’euros de fonctionnement (dotations aux établissements, achat de formation, aides individuelles telle que bourses …).

Numérique : un plan pour les établissements privés

Concernant le numérique, le président de la Région souhaite que les investissements couvrent aussi les besoins des lycées privés. Une enveloppe de 800 000 euros leur est spécialement destinée. « Tous les lycées publics de la région sont connectés à Internet via la fibre optique. J’annoncerai prochainement un plan de déploiement identique pour l’ensemble des lycées privés » a-t-il-annoncé. D’ici décembre 2017, tous les lycées publics verront leur débit augmenter à 100 Mégabits par seconde (contre 40 Mbits/s actuellement). « La Région équipe, met en service et entretient un parc de 65 000 ordinateurs (ratio d’un ordinateur pour 2,35 élèves), plus de 10 000 nouveaux ordinateurs seront livrés à l’automne » précise la collectivité.

Apprenti : priorité au retour à l’emploi

« La garantie d’accéder à un emploi adapté à son niveau de qualification est ma priorité, tout particulièrement dans les formations en alternance et pour la formation professionnelle continue. C’est pourquoi nous avons réformé notre politique de formation » a rappelé Renaud Muselier. Il se félicite des premiers résultats de cette réforme, obtenus grâce au « coup de pression » mis sur les acteurs du secteur. « Je veux que la Région finance des formations qui débouchent sur un emploi. Avant notre arrivée aux responsabilités, seulement 48% les formations financées par la Région débouchaient sur un emploi. Depuis notre élection, ce taux est monté à 58%. Mon objectif : atteindre 70% de taux de retour à l’emploi. » Qualité et… quantité. « Mon objectif est d’atteindre 50 000 apprentis d’ici à la fin de notre mandat contre 29 000 à notre arrivée et 32 000 aujourd’hui. » Et pour joindre le geste à la parole, Renaud Muselier annonce le lancement d’un « plan de promotion de l’apprentissage pour donner une image d’excellence à cette filière. »

Autre nouveauté en cette rentrée 2017, le lancement de l’e-pass jeunes. une carte et un application qui vont permettre aux lycéens, apprentis et étudiants de bénéficier d’un crédit de 60 euros pour l’achat de biens culturels. Enfin , les conséquences de la loi Notre se font une nouvelle sentir. A compter du 1er septembre, la Région assure la compétence des transports scolaires. Un budget de 69 millions d’euros est alloué à cette politique pour activer une flotte de 1700 cars sur plus de 280 circuits. Bonne rentrée.