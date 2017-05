A la Une du Digest Hebdo n°22, le campus thecamp, déjà star avant son ouverture

La métropole Aix Marseille Provence ne manquent pas de projets particulièrement innovants et ambitieux. Symbole d’entre eux, thecamp, lancé en 2014 par Frédéric Chevalier, et qui est en passe d’aboutir. Avant l’inauguration prévue au début de l’automne, le projet avance à marche forcée à coup de recrutements et de lancement de projets avec des partenaires toujours plus nombreux et prestigieux. Autre sujet à la Une : l’attribution par la Métropole de la gestion de l’Arena à Lagardère sports.

L'actualité des nominations, un agenda et une interview. Cette dernière est consacrée à Thierry Chaumont, le président de l'UIMM Alpes-Méditerranée qui veut mieux faire connaître et reconnaitre les projets industriels sur le territoire.

Région : les confidences de Renaud Muselier

Marc Thiercelin progresse dans le montage de son incubateur maritime, Renaud Muselier, futur nouveau président de la Région Paca en remplacement de Christian Estrosi. Le mannequin chanteur vedette Baptise Giabiconi est en passe de racheter le FC Martigues. L'actualité de Renaud tarerai et de son cabinet ultra actif Map, le projet de GSE à Meyreuil, les derniers développements de Kephalios et Hopps à Aix et les avancées de la Fabrique du projet métropolitain.