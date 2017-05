A la Une du Digest Hebdo n°20, la Banque populaire Méditerranée et le Dock des suds

Comme chaque fin de semaine, les abonnés à Gomet’ Premium ont reçu Le Digest Hebdo, la lettre d’informations métropolitaines exclusives. Innovation, politique, économie… Le Digest Hebdo résume l’actualité de la semaine écoulée avec force coulisses, échos et autres infos stratégiques. Un « radar » pour développer son business et son influence dans la métropole Aix Marseille Provence.

A la une du numéro 20, la rédaction de Gomet’ revient sur la publication des premiers résultats de la Banque populaire Méditerranée, après la fusion menée en 2016, et sur l’avenir du Dock des suds, site festif emblématique situé sur Euroméditerranée. Dans le baromètre métropolitain, c’est Renaud Muselier, député européen et président délégué de la Région Paca, qui a été choisie comme personnalité de la semaine grâce à sa mobilisation particulière, sur l’Europe, face à Marine Le Pen. Autre coup de coeur : René Raimondi, le maire de Fos qui, une fois de plus, ne peut se résoudre au score élevé de l’extrême droit dans sa ville…

Le plan Macron pour relancer le logement dans la métropole

Dans les informations sectorielles, de nombreux sujets d’actualité sont passés en revue : plan Macron pour le logement dans la métropole Aix Marseille Provence, projet de cité scolaire internationale, développements engagés par Frédéric Fekkai pour développer la marque de cosmétiques Bastide, le beau départ du Village de marques, l’offensive d’Axel Springer sur Logic-Immo, etc. Dans les mouvements de la semaine, on notera, une fois de plus, une nouvelle recrue à thecamp, cette fois dans le « design thinking.» La bio-express est consacrée à Stéphanie Le Beuze, nouvelle directrice du développement économique et du finalement des entreprises à la Région Paca.



L’entretien de la semaine accueille Jérôme Lambruschni, le PDG de Panier de sens qui s’apprête à déployer un réseau de boutiques… Enfin l’agenda de la semaine vous donne les premiers repères pour aborder en anticipation la semaine qui vient.