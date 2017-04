Le Domaine Vallée Verte veut recycler 75 % de ses déchets

Avec un nom comme Domaine Vallée Verte, le parc d’entreprises du promoteur Yvan Gouchon doit montrer l’exemple sur le plan écologique. Après trois ans de réflexion et de travail sur la communication, il commence à dévoiler son plan d’actions en faveur de l’environnement. Vendredi 14 avril, Veolia et Yvan Gouchon ont présenté leur programme innovant de gestion des déchets du parc d’activités. « Nous avons consulté pendant plus d’un an les entreprises de la zone pour connaître leurs habitudes, leurs besoins et apporter les meilleures solutions pour obtenir à une valorisation optimale des déchets », explique Joel Gentil, le directeur régional de Veolia Propreté.

Passer de 11% à 75% de déchets recyclés

Pour l’instant, le taux de recyclage n’atteint que 11 % sur le parc et l’objectif du nouveau système de collecte est d’atteindre les 75 %. Pour y parvenir, Veolia a remplacé les corbeilles classiques de bureaux par trois boîtes en cartons, une pour chaque type de déchets : papiers, bouteilles-canettes et déchets divers. « Rien de révolutionnaire mais nous n’avons pas trouvé mieux. C’est aux travailleurs de faire le premier geste pour réduire leur empreinte environnementale », avoue Yvan Gouchon. Ces poubelles sélectives sont ensuite jetées dans des containers enterrés pour ne pas gâcher l’esthétique du site. Pour les déchets plus complexes (équipements électroniques, piles, ampoules), Veolia a installé d’autres containers spéciaux dans des locaux techniques à l’entrée des bâtiments. Au total, le groupe s’attend à collecter près de 120 tonnes de déchets par an.

Une gestion des déchets à 150 000 euros

Pour mettre en place ce système de collecte innovant, Yvan Gouchon et Veolia ont investi environ 150 000 euros. « Il s’agit d’un service indispensable que nous devions prendre en charge pour le bien-être de tous nos occupants », explique Yvan Gouchon. Propriétaire du parc d’entreprises depuis un peu plus de trois ans, il s’est fortement impliqué dans l’image verte du domaine. Les bâtiments sont équipés de 6 000 m² de panneaux solaires qui devraient produire à terme entre 2,5 MW et 3 MWh selon EDF. Il travaille également avec l’énergéticien sur la création d’une boucle de géothermie qui permettrait de faire jusqu’à 30 % d’économies d’énergie. Enfin, il a mis en place un bus navette entre les bureaux et les lignes de la RTM pour réduire le flux des voitures. D’autres nouveautés sont programmés pour améliorer encore la qualité de vie des entreprises déjà présentes et des futurs arrivants car « Si Yvan Gouchon ne le dira pas tant que rien n’est sûr, Domaine Vallée Verte est appelé à grossir car il y a encore beaucoup de bureaux à construire avec un potentiel total de 5 000 salariés », annonce Julien Ravier, conseiller municipal représentant Valérie Boyer, la maire des 11ème et 12ème arrondissements.