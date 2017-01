[Document] Maryse Joissains en a remis une bonne couche sur la « monstropole »

Maryse Joissains Masini est en colère. Le carton d’invitation à la soirée des voeux 2017 jeudi 27 janvier, avec une photo de la montagne Ste-Victoire bi-chrome rouge et noire, ne laisser que peu de doute sur la tonalité de la soirée. Et l’assemblée venue remplir le grand Théâtre de Provence ne fut pas vraiment surprise lorsque l’hôte du jour, chauffée à blanc par les questions des trois journalistes venues l’interroger sur les questions d’actualité, entama ensuite un discours d’une quinzaine de pages complètement à charge.

Charge contre le monde en voie de fracturation, à l’échelon international comme donc au niveau local. La faute à qui ? A l’Etat qui n’a eu de cesse de vouloir contraindre. « La loi Maptam à l’origine de la création de la métropole Aix-Marseille-Provence démontre l’entêtement de ce gouvernement, laxiste sur ses prérogatives d’Etat et tyrannique à l’égard des territoires de la République. » Qu’on se le dise : « Le Conseil constitutionnel a failli et a livré le territoire d’Aix et du pays d’Aix à la cupidité, au clientélisme, aux impôts, à la faillite programmée d’une gestion incompétente, mais aussi à une certaine pègre bien organisée pour se nourrir des territoires de la Provence. » Le maire d’Aix n’attends plus rien de cette « monstropole » comme elle l’appelle, sinon la faillite ou la dissolution à la faveur de l’arrivée d’un nouveau gouvernement. Comme un clin d’oeil à l’avenir, elle cite à de nombreuses reprises Bruno Retailleau, proche parmi les proches de François Fillon…

Les attaques prononcées par Maryse Joissains (qui envisage de se représenter en 2020 à la mairie), tant dans son discours (lire l’intégralité ci-dessous) que lors du questions-réponses avec les journalistes n’ont pas été du goût du préfet de Région Stéphane Bouillon (lors de la soirée des voeux le sous-préfet d’Aix est sorti de l’amphithéâtre pour ne pas entendre le discours de Mme Joissains), comme du ministre de l’Aménagent du territoire ni bien sûr du meilleur ennemi Jean-Claude Gaudin. Tous les trois étaient réunis vendredi pour la signature de pacte d’innovation métropolitain. Une occasion pour Jean-Michel Baylet d’apporte son soutien à Stéphane Bouillon et au maire de Marseille, président de la Métropole.