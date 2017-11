[Do it Yourself] 5 bonnes idées pour préparer les fêtes

Avec l’explosion du Do It Yourself (DIY) depuis plusieurs années, qui n’a pas eu envie de se lancer sans jamais oser ? Cette fois, on passe à l’action grâce à ces 5 ateliers à venir, parfaits pour mettre la main à la pâte et déclamer avec fierté « C’est moi qui l’ai fait ».

1. Comme sur un plateau

Pour cet atelier DIY original, Kontrast Design a confectionné des plateaux en bois et invite les artistes que vous êtes à venir les décorer et les transformer, en s’initiant aux techniques du scotch de masquage, et en travaillant sur les motifs, les formes, les perspectives et les couleurs. Au final, un objet unique à offrir ou garder pour soi.

> samedi 25 novembre, de 14h30 à 17h

> 16 rue Docteur Combalat, Marseille 6e

> Tarif : 30€

> Inscriptions par mail à contact@kontrast-design.com / 12 participants maximum

2. Du choix pendant deux jours en continu

De l’encadrement photo à la création d’un carnet en papier marbré, en passant par les cartes de vœux pop-up ou les délicieux confits fruits, légumes et épices…, chez Make it Marseille, 15 ateliers différents seront mis en place par les artistes et créateurs eux-mêmes. Parfait pour préparer ses cadeaux de Noël.

> samedi 2 et dimanche 3 décembre

> 108 rue Breteuil, Marseille

3. Un Noël tout en origami

L’association franco-japonaise de Marseille K-Ami Origami organise un atelier origami pour enfants, à partir de 7 ans (de 9h à 10h), et pour adolescents et adultes à partir de 11 ans (de 10h30 à 12h) le 9 décembre.

> 42 rue Breteuil, Marseille 6e

> Tarif : 22 € matériel fourni

> Inscriptions obligatoires jusqu’au 5 décembre, atelier.origami@hotmail.fr

4. Le macramé confirme son retour

Grande tendance des années soixante-dix, le macramé revient dans la décoration. À Aix-en-Provence, Lou Perdigaou propose deux ateliers, chez Aix & Co, l’un pour réaliser dans cet art du tissage son attrape-rêve, et l’autre, pour une superbe tenture murale. Et quelque soit votre œuvre, un tote-bag vous sera offet.

> mercredi 6 décembre de 17h30 à 19h30 et samedi 9 décembre, de 13h à 16h

> 18 rue Courteissade, Aix-en-Provence

> Tarif matériel fourni : 45 € par personne, (4 € de réduction si vous venez à plusieurs : c’est le moment d’appeler les copines !)

> Inscriptions par mail aixetco.conceptstore@gmail.com ou par téléphone au 06 58 33 08 81

5. Cosmeto avec Onatera