[DIY] Les ateliers d’Onatera pour des cosmétiques maison

La boutique Onatera qui vient d’ouvrir ses portes, avenue Armand Lunel, à Aix-en-Provence, programmera dès le mois de juillet 2017 des ateliers hebdomadaires pour les clientes désireuses d’apprendre à faire des cosmétiques et autres recettes d’aromathérapie ou de nutrition, toujours à base d’ingrédients naturels, voire bio pour la plupart d’entre eux. Gomet’ a testé ces ateliers en avant-première et vous livre quelques-unes de ces recettes, formulées par les expert(e)s d’Onatera :

1. Un exfoliant doux pour le corps et le visage à la fraise



Au premier abord, on se dit qu’il faut compter les ml, les grammes… Avis aux novices, c’est hyper simple car chez Onatera, on trouve le matériel adéquat comme les cuillères doseuses, les flacons et les pots, en même temps que tous les ingrédients. « Et si vous n’avez pas le mini fouet électrique, comme nous le suggère Jessika, diplômée d’un master en cosmétologie et chef de produit chez Onatera, vous prenez un mini fouet et vous battez comme pour monter votre mayonnaise. » En effet, l’émulsion prend, on ajoute de la poudre de fraise pour l’effet exfoliant, ainsi que de l’extrait de fraise là pour la senteur gourmande. Le résultat : un exfoliant vraiment très doux, idéal pour le visage car il hydrate en même temps, qui se conserve trois mois dans sa salle de bain. Et une recette à faire avec son ado, histoire de commencer à la sensibiliser à la cosmétique bio. À noter que Jessika, notre experte, utilise également de l’extrait de pépins de pamplemousse comme conservateur.

2. Le soin après solaire Coco : C’est de saison !



Tout est dit ! L’Ylang Ylang est très utilisé en parfumerie ; son odeur est puissante et paraît-il aphrodisiaque. Là, elle est vite atténuée sur la peau par celles de la lavande, du coco et de l’avocat.

3. Le roll-up apaisant pour piqûres d’été



L’aromathérapie est une approche de soins à base d’huiles essentielles. Il vaut mieux demander conseil avant de se lancer à l’aveugle car leurs composés chimiques (chemotype) sont complexes et puissants et leur utilisation requiert certaines précautions. D’où l’intérêt de bénéficier de bons conseils. Place à la fabrication de cette recette à emporter avec soi, dans un mini roll-up, tout l’été pour apaiser les piqûres mais aussi les effets urticants des orties.

4. Le roll-up maux des transports

Peut-être la solution naturelle pour ce mal des transports qui gâche bien souvent les voyages. Après fabrication, là aussi dans un mini roll-up, on applique le mélange sur les tempes et les jugulaires mais attention, l’huile essentielle de citron est photosensibilisante, c’est à dire qu’elle réagit au soleil. Ainsi, évitez l’utilisation en plein soleil ou plutôt derrière les oreilles.