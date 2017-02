[Reportage] Un programme très varié au premier jour de Japan Expo Sud

Le festival Japan Expo Sud, qui dure 3 jours, a ouvert ses portes vendredi 24 février au Parc Chanot. Des nombreux visiteurs, grands et petits, ont pu s’initier aux martiaux, apprendre à dessiner des mangas, gouter les spécialités japonaises, profiter des spectacles et bénéficier de beaucoup d’autres activités proposées cette année par les organisateurs et les exposants. A cette occasion, un jardin éphémère a aussi été créé et présenté par la Ville de Marseille afin de célébrer le 150 ème anniversaire de l’amitié franco-japonaise.

Créé en collaboration entre des paysagistes marseillais et japonais, ce jardin éphémère sur le thème « onsen » sera animé pendant le festival par des démonstrations d’ikebana – art floral japonais et des ateliers de calligraphie. Le jardin a été inauguré par Monique Cordier, adjointe au maire déléguée aux Espaces naturels, parcs et jardins, développement durable et plan climat et Maurica Di Nocera, adjointe au maire délégué aux Grands événements et grands équipements.

Une manifestation qui réunit

Parmi un public diversifié, la présence des fans de « cosplay », jeu de rôle autour de manga, films et jeux vidéo, était notamment remarquable. En attirant toujours l’attention des photographes et d’autres fans, ils se sont réunis à « Cosplay show », qui a eu lieu dans un des 3 halls réservés au festival.

Selon le co-fondateur de Japan Expo Sud, Thomas Sierdey, au début l’idée n’était pas de créer un festival. C’était l’envie de se réunir qui a créé le festival en 2009. En plus, ce type d’événement n’a pas de limites de contenu et cela leur permet de montrer tous les aspects de cette culture. Ainsi, les enfants pouvaient apprendre à dessiner lorsque les adultes avaient l’occasion de se détendre avec le massage japonais ou le thé. Tout le monde a pu aussi goûter les spécialités japonaises, comme l’okonomiyaki, un plat composé d’une pâte qui enrobe un nombre d’ingrédients très variables découpés en petits morceaux.

Pour s’amuser, différents jeux sociaux et logiques sont proposés, ainsi que les jeux vidéo. Outre les jeux vidéo d’aujourd’hui, une partie dédiée au retrogaming a aussi attiré l’attention. Il s’agit de jeux et de consoles qui avaient été populaires entre les années 1970 et 1990. Le festival est ouvert jusqu’à dimanche le 26 février entre 10h et 18h.