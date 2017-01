[Direct] Primaire de gauche : Hamon en tête et faible mobilisation

Hamon en tête , Valls et Montebourg complètent le trio

D’après les premières tendances que nous possédons à l’échelle nationale, Hamon serait en tête, suivi de Manuel Valls et d’Arnaud Montebourg dans cet ordre. A l’échelle locale, il persiste néanmoins d’importantes disparités. Selon des résultats encore très partiels, Hamon arrive en tête dans tous les bureaux de vote étudiés dans la métropole. A Aix-en-Provence, Manuel Valls le talonne de quelques voix et Arnaud Montebourg est relégué loin derrière, légèrement au-dessus de Vincent Peillon. Dans les quartiers Nord de Marseille, en revanche, Benoit Hamon et Arnaud Montebourg forment le duo de tête loin devant Manuel Valls et les autres candidats.

Faible participation

La primaire de la Belle Alliance Populaire, organisée par le Parti Socialiste et ses alliés n’a pas rencontré un franc succès. Alors que la participation a la primaire de droite en novembre avait étonné par son ampleur, un élu local de Marseille nous confirme en off «que les gens ne se sont pas passionnés pour ce scrutin». Et les taux de participation les plus faibles ont été enregistré dans les quartiers populaires. Dans un bureau de vote du 13ème arrondissement de Marseille, seulement une centaine de personnes se sont déplacées aux urnes.

Incidents dans le 15ème arrondissement de Marseille

Deux incidents se sont produits dans les quartiers Nord de Marseille. Tout d’abord, le bureau de vote indiqué officiellement n’était pas le bon. Même les organisateurs ont été surpris à la dernière minute. Le bureau de vote n’était donc pas celui indiqué initialement aux électeurs. Le vote a donc commencé seulement à 9h30, au lieu de 9h. Une pancarte a été apposée sur le bureau de vote annoncé pour rediriger les électeurs surpris.