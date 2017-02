Dimanches de la Canebière : deuxième épisode ce 26 février

Pour présenter le prochain dimanche de La Canebière, Sabine Bernasconi, maire des 1er et 7e arrondissements, a réuni la presse et les acteurs participants, jeudi 16 février, au théâtre de l’Œuvre. Du cirque, des concerts, du numérique, des conférences… seront au programme de ce deuxième rendez-vous pour tous.

« Une bonne raison de venir en centre-ville »

La manifestation qui a débuté le mois dernier et qui a pour but d’attirer un large public vers le centre-ville a remporté un beau succès : plus de 20 000 personnes, selon les organisateurs, ont suivi la parade inaugurale du 29 janvier et participé aux 35 événements programmés ce jour-là. Pour Sabine Bernasconi : « Ce succès prouve aussi que les Marseillais ont envie de retrouver une bonne raison de venir en centre-ville. Nous sommes ravis et nous pouvons également nous réjouir de la qualité de la programmation culturelle ».

Pour ce nouveau rendez-vous, le départ sera donné à 11h place du Général de Gaulle par les acrobates d’Archaos qui proposeront une série de performances jusqu’au square Léon Blum où ils retrouveront leurs amis les funambules. Puis, à partir de 14h le public aura l’occasion d’assister à une série d’événements qui mêlent cinéma, chansons et poésie notamment grâce au festival «Avec le temps», parmi lesquels la projection de documentaires, la représentation de Pepito Mateo, le concerto Soave, Nevché, Pomme ou encore Sammy Decoster. Scène ouverte au théâtre de l’Œuvre où chacun pourra s’exprimer, chanter ou danser… pendant une dizaine de minutes, de 15h à 17h, avant de laisser la place à une représentation de l’opéra-rock Starmania par la compagnie Organon (gratuit).

Petits et grands retrouveront différentes activités proposées par Aix Marseille Université. Pour les érudits mais aussi pour les amateurs, l’Académie de Marseille organisera une conférence sur « L’Âge d’or de la Provence », il y 1 500 ans. Enfin, une attention toute particulière a été apportée aux cyclistes puisqu’une voie cyclable sera mise en place entre le boulevard Garibaldi et les Réformés.