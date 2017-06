Le Digest Immo 2017 : l’actualité des projets métropolitains dans notre 1er supplément

Le premier hors-série du Digest Hebdo, la lettre d’informations métropolitaines diffusée aux abonnés à Gomet’ Premium, est sorti lundi 19 juin. Baptisé Le Digest Immo 2017, il propose au fil de 22 pages d’infos un résumé de l’actualité du secteur au cours des 12 derniers mois. Dans une première partie intitulée « Le marché reprend des couleurs » nous avons sélectionné les principaux faits qui attestent de la reprise conjoncturelle après des années difficiles. Les trois autres sections de notre supplément s’intéressent aux aiguillons de la dynamique de reprise.

Innovation, grands projets, Euroméditerranée 2

D’abord l’innovation, portée par le numérique et qui touche l’immobilier comme la plupart des autres secteurs. Nouveaux concepts, nouveaux services, nouvelle mixité des projets et des usages sont à retrouver dans cette deuxième partie. Les grands projets du territoire constituent un autre vecteur de développement pour les professionnels de l’immobilier et du BTP. C’est la troisième partie du Digest Immo 2017 dans laquelle on retrouve pêle-mêle l’actualité de thecamp, le chantier éclair de l’Arena, le pôle dirigeable d’Istres, ou encore le quartier de La Constance.

Enfin, impossible de parler d’immobilier métropolitain sans évoquer le projet majeur du territoire avec Euroméditerranée. La 4ème partie lui est entièrement consacrée et elle se nourrit à la fois des dernières opérations d’Euroméditerranée 1 et des projets sur l’extension au nord avec Euroméditerranée 2.

Des infos, des échos et des interviews. Le Digest Immo 2017 vous offre une vision d’ensemble d’un secteur en pleine ébullition. Un outil pour développer vos affaires et vos contacts tout au long de l’année qui vient. Go !