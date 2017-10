Le Digest Hebdo n°35 : un numéro hommage à Frédéric Chevalier

Nous attendions ce moment pour saluer la mémoire de Frédéric Chevalier, patron visionnaire et fondateur de thecamp, décédé dans un accident de la route en juillet dernier. L’inauguration fixée au jeudi 28 septembre du campus qu’il avait imaginé devait être pour nous l’occasion de revenir sur ce qu’a été Frédéric Chevalier. Sur l’homme, bien sûr, que nous avons un peu connu, et sur son oeuvre aussi, un apport considérable à la construction du territoire métropolitain et à l’émergence de grands projets. Parmi eux, le campus d’innovation thecamp fut un développement extraordinaire.

Nous publions donc dans ce numéro un dossier de 11 pages consacré à cette personnalité charismatique et généreuse, à travers des témoignages, une rétrospective de ces trois dernières années, des photos et notre dernier entretien avec lui, le 12 juillet dernier et que nous n’avions pas publié jusqu’à présent.

