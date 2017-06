A la une du Digest hebdo n°25, les innovations dans l’agriculture provençale 3.0

La deuxième édition du Salon des agricultures a été l’occasion organisée par le Département à salon de Provence a été l’occasion de découvrir les nouvelles avancées des dernières technologies dans le monde agricole. Nos reporters Romain Pommier, Alexandre Boero et Caroline Albenois décrivent dans le dernier Digest Hebdo l’arrivée des capteurs, drones et autres sites Internet qui visent à rendre l’agriculture locale plus compétitive.

Le dernier numéro du Digest Hebdo est une fois de plus riche des multiples projets et innovations qui traversent toute la métropole. De l’accélérateur de thecamp porté par le Crédit Agricole Alpes Provence à l’engagement de Rodolphe Saadé dans le start-up du carburateur, le point commun est la volonté de faire émerger et d’accompagner de nouvelles pépites locales.

Comme chaque semaine, vous retrouvez dans Le Digest hebdo de nombreuses informations sectorielles, des coulisses et les mouvements des métropolitains ainsi qu’un organigramme et l’agenda de la semaine à venir. Plus d’informations sur notre service Gomet’ Premium ci-dessous.