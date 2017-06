A la Une du Digest Hebdo n°24 : l’ouverture du casino Partouche de La Ciotat 

Et si les casinos devenaient bien plus que des espaces de jeux d’argent, mais aussi et surtout des espaces de loisirs et d’attractions ? C’est le pari de Patrick Partouche qui explique dans nos colonnes le nouveau concept qui va être testé dans le casino Partouche de La Ciotat qui doit ouvrir ses portes jeudi 8 juin. Baptisé « Pleinair », le casino high tech, qui est appelé à devenir l’une des attractions touristiques de la métropole, fait la Une du Digest Hebdo n°24. Autre sujet abordé à la Une, dans « C’est du off » : la création de l’association Cap Chine à Marseille.

Comme chaque semaine, Le Digest Hebdo ce sont des dizaines d’informations sectorielles (Onet, Interxion, Foraco, TechnicoFlor, Colorbus,…) et des coulisses politiques et économiques (CRT, mission interministérielle sur les transports, métropole). La rubrique « Baromètre » met en exergue les personnalités et faits marquants de la semaine. On retrouve dans ce numéro, entre autres, Renaud Muselier élu président de la Région Paca lundi 29 mai et Marc Pietri, « la personnalité de la semaine ». Le président de Constructa a été fait commandeur de la Légion d’honneur jeudi 1er juin par le Premier ministre Manuel Valls.

Les DGA de la Métropole Aix Marseille Provence

Le Digest hebdo c’est aussi l’actualité des mouvements et des nominations avec cette semaine le départ de Marie-Claude Paoli, la directrice de la communication d’Euroméditerranée, pour le cabinet du président de la Région Paca et l’arrivée d’un nouveau délégué général à Primi, Frédéric Chambon (bio express). Sans oublier l’organigramme. Cette fois nous présentons les noms et les attributions des 15 DGA de la Métropole Aix Marseille Provence.

Le « Verbatim » de ce numéro 24 accueille Jacques Boulesteix, le président de Paca Investissement, le 1er fonds régional public en France qui affiche de nouvelles ambitions. Enfin en page 10, nos abonnés bénéficient, avant tout le monde, de la sélection des événements repérés par la rédaction de Gomet’ pour la semaine à venir. Go !