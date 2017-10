Développement international : la Métropole Aix Marseille Provence fixe ses destinations cibles

Dans la continuité de la convention-cadre signée en janvier dernier, votée dans l’agenda économique métropolitain en mars, deux conventions spécifiques entre la Métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence (CCIMP) ont été adoptées jeudi 19 octobre. L’une portant sur le commerce en ville, l’autre sur l’attractivité internationale.

« Il s’agit, en lien avec l’Agenda du développement économique métropolitain et ses six filières stratégiques (Santé, Mécanique et Aéronautique, Maritime et logistique, Numérique et Industries créatives, Environnement et Energie, Tourisme et Art de vivre) de l’identification des cibles à prospecter dans le cadre de la politique de développement du territoire » explique la Métropole qui précise que le « travail a été conjointement établi avec la CCIMP, la ville de Marseille, le Département et Euroméditerranée. »

Amérique, Afrique, Asie, Europe

> Six destinations sont identifiées comme prioritaires : USA (Miami), Japon (Kobe /Tokyo), Allemagne (Hambourg), Maghreb, Sénégal (Dakar), Côte d’Ivoire (Abidjan).

> Six destinations à fort potentiel : USA (côte ouest), Grande-Bretagne (Londres), Italie (Gênes), Chine, Israël et Pays du Golfe.

En novembre une délégation métropolitaine conduite par Jean-Claude Gaudin maire de Marseille et président de la Métropole ainsi que Martine Vassal Présidente du Département et 1er Vice-Présidente de la Métropole se rendra à Miami accompagnée d’une 40 d’entreprises avec pour mission de faire rayonner notre territoire et attirer ainsi de nouvelles entreprises.