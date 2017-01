Le Département installe son instance de concertation, le Conseil de Provence

Les États généraux de Provence lancés peu après l’élection de Martine Vassal à la présidence du Département continuent d’essaimer. Après les centaines de contributions d‘experts et de citoyens recueillies, la trentaine de réunions thématiques, les 66 auditions en présence de 2 000 invités, cette démarche participative inédite, a permis de dresser un état des lieux, identifier des problèmes et définir des pistes d’action pour améliorer le quotidien des Provençaux et préparer l’avenir. « Une nouvelle instance au plus près des préoccupations des citoyens s’imposait » a souligné Martine Vassal lors du lancement le 16 décembre dernier du Conseil de Provence. Ce dernier remplace l’ancien Conseil départemental de concertation précise le Département.

80 représentants de la société civile

La nouvelle structure rattachée à la présidence du Département, va désormais élaborer des études et produire des analyses notamment en matière d’évolutions et de transformations territoriales. « Dans un monde en perpétuel changement où le temps s’accélère, la prise de décision s’enrichit des travaux d’une instance consultative composée de représentants de la société civile. Cela permet d’aborder avec pragmatisme et transparence les problématiques auxquelles un territoire est confronté » souligne le Conseil départemental qui avait voté le 30 juin dernier pour la création du Conseil de Provence.



Martine Vassal : « Une étape capitale »

Lors du lancement du Conseil le 16 décembre dernier, Martine Vassal n’a pas caché l’ambition qu’elle souhaite donner à ce dispositif : « Je suis particulièrement fière de lancer aujourd’hui devant vous le tout nouveau Conseil de Provence. Sa création est une étape capitale à mes yeux pour accompagner mon action politique à la tête du Conseil départemental et pour en renforcer la gouvernance. » Début des travaux dès ce mois de janvier 2017.