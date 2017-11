Le Département et la CCIMP signent une convention de partenariat pour relever le défi de l’emploi

Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP, ont signé une convention de partenariat, le vendredi 23 novembre, avec comme priorité : « gagner ensemble la bataille de l’emploi ».

Elle pourrait être une énième convention traduisant la volonté du Département des Bouches-du-Rhône et de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence (CCIPM) de faire cause commune dans la bataille pour l’emploi. Mais cette convention semble résonner différemment. Si les deux instances ont voulu donner un nouvel élan à leur partenariat en recentrant leurs efforts autour de l’emploi, il n’empêche que la présidente a été claire : « On ne veut plus de discours et de contrats. On veut de l’action ! »

Ce document scelle la poursuite d’une collaboration plus ancrée, reposant sur des objectifs ambitieux, et reste le support d’un engagement collectif. La CCIMP s’est fixé deux ambitions : « bâtir un territoire attractif et entrer dans le Top 20 des plus grandes métropoles », affirme son président. Deuxièmement, « fournir à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et dans tous les secteurs d’activités, les conditions nécessaires à leurs performances et à leur croissance ».

Connecter l’offre et la demande

L’emploi reste au cœur de la compétitivité du territoire et de sa transformation économique, c’est pourquoi les deux partenaires ont décidé de mener des actions prospectives et concrètes pour décoder le marché de l’emploi, agir auprès des publics clés (les bénéficiaires du RSA principalement) et moderniser les solutions de retour à l’emploi en connectant l’offre et la demande, sur un territoire qui exprime un paradoxe : « Nous avons extrêmement d’atouts et de potentiels, note Martine Vassal, et pourtant les indicateurs économiques restent source d’inquiétudes. »

La connexion de l’offre et de la demande passe par d’abord par une couverture de la totalité du territoire en haut débit et fibre optique. Martine Vassal a rappelé l’engagement de l’opérateur Orange de raccorder 70 communes des Bouches-du-Rhône à la fibre optique en 2020. Un engagement que compte bien faire respecter la présidente, permettant ainsi aux entreprises de s’installer dans la métropole et le département de manière plus optimale. Rapprocher l’offre et la demande, c’est aussi multiplier les échanges, les rencontres et les recrutements par des événements récurrents.

« Repenser le système d’apprentissage »

Autre axe prioritaire : la formation professionnelle. La convention de partenariat résulte d’un diagnostic qui a mis en exergue le défaut d’attractivité de certains métiers. « Dans toutes les branches dont nous disposons, nous avons des difficultés à recruter », indique Martine Vassal, soulignant la nécessité de changer l’image dont souffrent certains métiers, et cela passe par « la formation des jeunes le plus tôt possible. Il est indispensable de revenir l’apprentissage dès 14 ans ». Et Jean-Luc Chauvin d’ajouter qu’il faut « repenser le système d’apprentissage, donner l’envie, imaginer aussi que ce soit un passage pour découvrir la réalité de l’entreprise. »

La loi sur le « droit à l’erreur » qui sera présentée par le gouvernement le 29 novembre en Conseil des ministres, pourrait permettre de bousculer certains carcans administratifs et tenter des expérimentations, favorisant ainsi une meilleure intégration des jeunes, notamment en stage en entreprise. Dans ce cadre, le Département a déjà lancé une action pour promouvoir auprès des entreprises les stages des élèves de 3e. Elle se concrétise par 100 offres de stages publiées sur la plateforme dédiée à cela par le Département des Bouches-du-Rhône et, de son côté, la CCIMP s’engage à mobiliser les entreprises.

Anticiper

L’autre volet de la formation concerne les accompagnateurs de l’emploi eux-mêmes, qui « devront parfaitement maîtriser les compétences par secteur et métiers attendus par les entreprises et DRH qui impulsent les stratégies de recrutement sur le territoire », souligne l’instance départementale.

Les fameux « jouer collectif » de Martine Vassal ou « chasser en meute » de Jean-Luc Chauvin seront plus performants à condition d’anticiper, et déceler les solutions innovantes qui donnent déjà de bons résultats sur le territoire. Le réseau des CCI est dans ce sens « un véritable capteur de tendances » que le Département souhaite mettre à profit.

Martine Vassal mise sur un objectif zéro chômage. « J’ai conscience que c’est utopique, mais il faut tendre vers ça. Cet objectif doit ainsi nous animer tous de manière très forte ».