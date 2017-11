Déjà une cinquantaine de candidats d’Europe et d’Afrique pour intégrer l’incubateur thecamp-Village

Le 17 octobre 2017, thecamp lançait son premier appel à projets et recherche pour accueillir 10 start-up internationales au sein de son accélérateur thecamp-Village by CA Alpes Provence dès janvier 2018.

La pépinière de start-up a déjà reçu une cinquantaine de dossiers des zones Europe et Afrique, dans les secteurs des nouvelles technologies, la qualité de vie, le digital, la construction, l’éducation ou encore l’énergie ou les infrastructures urbaines. « Nous souhaitons accompagner de manière quasi artisanale les jeunes pousses qui réfléchissent aux enjeux du monde de demain et veulent changer positivement les choses. Nous attendons beaucoup de beaux projets à impact positif dans les secteurs suivants : éducation, santé, transport, hôtellerie et énergie. Des entrepreneurs de tous les continents vont collectivement inventer le futur sur notre campus à Aix-en- Provence », souligne Sofiane Ammar, directeur de l’accélérateur thecamp-Village by CA Alpes Provence.

Une dizaine de candidatures sera retenue à l’issue d’un comité de sélection qui aura lieu le 1er décembre. Les nouveaux «Climbers» intégreront l’incubateur dès le 15 janvier 2018. Les start-up pourront profiter du réseau le temps d’un accompagnement d’une durée de trois mois, avec workshops collaboratifs, meet-ups, pitches, expérimentations locales grandeur nature dans la région Provence-Alpes- Côte d’Azur, rencontres inspirantes, conseils d’experts pour repenser les business models, recherche d’investisseurs et de financements au programme. Ensuite, elles bénéficieront d’un suivi à distance sous la houlette d’un mentor de renom venu de la Silicon Valley, d’Europe et d’Afrique, qui s’impliquera auprès de cette première promotion.

À terme, en plus de Climb @thecamp, les start-up auront la possibilité de suivre trois autres programmes en fonction de leur maturité et développement au sein de l’accélérateur : The labster, jeunes pousses/Series A : programme d’accélération pour l’internationalisation et Intrapreneurship, programme d’incubation pour les grands groupes.

Les « explorateurs » rejoignent une communauté à l’échelle internationale

Deux figures emblématiques de l’entrepreneuriat social s’engagent en tant qu’ambassadrices : Regina Honu, fondatrice et CEO de Soronko Solutions, et Leila Janah, fondatrice et CEO de Samasource et plus récemment LXMI. La primière, Regina Honu, est une entrepreneuse ghanéenne qui a fondé Soronko Solutions, une entreprise qui développe des logiciels au Ghana. Elle a été nommée Ambassadrice de la marque Vlisco en 2016 et a été décrite dans une interview de CNN pour African Start-up comme « comme le gourou ghanéen de la tech qui souhaite développer une nouvelle génération de femmes entrepreneuses dans la tech».

Quant à Leila Janah, elle est la fondatrice et CEO de Samasource et de LXMI, deux entreprises avec un impact social fort qui luttent contre la pauvreté en donnant de l’emploi aux populations dans le besoin dans le monde en utilisant des modèles d’entreprise sociale de pointe dans les domaines de la technologie et des produits de luxe pour la peau.

En intégrant l’accélérateur thecamp-Village by CA Alpes Provence, les «explorateurs » rejoignent un véritable laboratoire du futur dédié aux technologies émergentes et aux nouveaux usages, mais également une communauté à l’échelle internationale puisque les entrepreneurs sélectionnés rejoignent le réseau des 32 Villages by CA existant aux quatre coins du monde : Paris, Londres, New-York, Moscou, Singapour, Shanghai, Séoul, Tokyo.