« Je suis ravie que ce quartier se renouvelle (…) Je signe déjà beaucoup de choses pour le groupe Marceau. Et il y a d’importants travaux de rénovation programmés cet été sur le groupe scolaire Révolution. » Si Danièle Casanova se satisfait de la dimension scolaire du projet Quartiers libres (lire par ailleurs), elle se montre plus circonspecte sur la mise en place du dédoublement des classes de CP et CE1 voulu par Emmanuel Macron. Lors de la réunion publique qui se déroulait mardi 20 juin à la Friche, elle est revenue sur le dossier.

Extraits : « C’est un chantier énorme qui m’empêche de dormir ! Sur les 444 écoles de Marseille, 209 écoles sont classés en Rep (réseau d’éducation prioritaire, NDLR) ou Rep +. Ce sont ces écoles qu’il faut dédoubler. Cette année, ce sont les CP qui sont concernés en Rep+. 75 écoles et 90 classes sont concernées… L’année prochaines ce sont les CE1 en Rep +. Il s’agira de trouver une centaine de classes supplémentaires. L’année suivante, il faudra dédoubler les CP Rep : 100 classes à trouver. Et ensuite, les CE1 Rep. Donc en tout, sur quatre ans, ce sont 400 classes, c’est l’équivalent de 50 groupes scolaires. »

« Il faut retomber sur terre »

Et Danièle Casanova de s’interroger : « Donc je ne sais pas comment nous allons faire mais je pense qu’il faut retomber sur la terre. Aucune ville de France ne pourra marcher à cette allure-là. Même si je pense que c’est une très bonne chose de donner plus de chances aux enfants en CP et CE1. Mais il faudra revoir les choses pour être plus raisonnable. » Une fois de plus, l’adjointe de Jean-Claude Gaudin est en première ligne à la veille d’un été qui devra être forcément studieux.