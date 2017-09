[Danse] La nouvelle saison du Pavillon noir démarre ce soir

Septembre sonne également la rentrée des artistes et c’est au tour du Pavillon noir – centre chorégraphique national d’Aix-en-Provence – d’entamer sa nouvelle saison par un programme composé de deux pièces signées Angelin Preljocaj : une reprise et une création.

Le duo masculin Un Trait d’union, écrit en 1989 par le chorégraphe, aborde la question de l’enfermement et de la folie. Un fauteuil, une chaise pour marquer l’espace, un intrus voulu mais peut être pas tant que ça… au-delà du thème, on (re)trouve, dans cette pièce, l’élan et l’énergie des corps qui intéressent tant le chorégraphe et qui nous embarquent dans cette lutte corporelle où « la possession du fauteuil devient un enjeu ».

Pour ce qui est de Création 2017, sa nouvelle création comme son titre l’indique, rien n’a filtré. Lors de la conférence de presse de présentation de la nouvelle saison, en juin dernier, Angelin Preljocaj a juste précisé qu’il s’agissait d’une pièce pour six danseurs et qu’il travaillerait sur l’énergie de la musique commandée auprès compositeur Philippe Blast avec lequel qui il a déjà travaillé pour son film Polina. Ce sera donc une surprise…

La saison 2017 sera marquée par la venue de dix-sept compagnies, nationales et internationales, pour soixante représentations. Comme le Pavillon noir sera en travaux de novembre à mars, la programmation in sitù sera alors plus intime puisqu’elle se déroulera dans le Grand studio, mais « hors-les-murs la compagnie bénéficiera de plus de places » a précisé Nicole Saïd, directrice du ballet. Le Ballet preljocaj sera, en effet, présent à l’affiche du Grand Théâtre de Provence avec Spectral Evidence et La Stavagenza, les 19, 20 et 21 octobre, puis du théâtre national La Criée avec Roméo et Juliette, du 14 au 18 février 2018.

Côté créations, le thème de l’amour a inspiré les chorégraphes. Josette Baïz proposera son Amor, les 7, 8 et 9 octobre, composé des extraits de pièces de huit chorégraphes jeunes ou confirmés. Puis c’est au tour d’Hervé Chaussard – artiste associé pendant trois ans au Ballet – de nous donner son Love Project les 8,9 et 10 novembre. Une pièce très portée musicalement avec notamment des extraits de la bande musicale du film Barbarella de Roger Vadim. À cette occasion, un concert dansé suivra le spectacle le vendredi 10 novembre, toujours dans le Grand studio. On retrouvera Hervé Chaussard en mars avec une création 2018 - Willy – interprétée par les jeunes danseurs du Ballet Preljocaj Junior, et à la suite de Petit Essai sur le temps qui passe, reprise par ces mêmes jeunes danseurs du répertoire d’Angelin Preljocaj. De retour au Pavillon noir, la compagnie sud-africaine Via Katlehong Dance et Grégory Maqoma qui « signe des pièces engagées, en rupture avec les clichés véhiculés sur l’Afrique » présenteront Via Kanana, puis, en mai, Antonio Perez et David Sanchez – deux danseurs exceptionnels – nous offriront leur duo Distancias paralelas.

Côté international, on note d’une croix blanche la venue les 30 et 31 mars 2018 de la compagnie Système Castafiore de Marcia Barcellos et Karl Biscuit, dont l’univers fantaisiste étonne et enchante le public. Leur Théorie des prodiges annoncée « comme une tentative de réenchantement du monde par la danse » est à découvrir en famille dès l’âge de sept ans. De l’humour également mais cette fois féroce avec le collectif belge Peeping Tom et leur Vader, les 13 et 14 avril. La semaine précédente sera marquée par la venue exceptionnelle de trois jeunes chorégraphes israéliens talentueux – Adi Boutros, Andrea Costanzo Martini et Ella Rothschild : une première en France qui nous donnera à voir, à travers deux duos et une pièce pour vingt danseurs, plusieurs facettes de la danse contemporaine israélienne, les 7 et 8 avril. Sans oublier le Colombien Alvaro Restrepo et sa compagnie qui intégrera pour deux soirs, les 13 et 14 octobre, vingt-et-un amateurs aixois, le Marocain Radouan Mrizigra en solo les 5 et 6 décembre, le Sénégal Alioune Diagne, du 23 au 27 janvier, l’Allemand Roderick George les 20 et 21 avril… et bien d’autres talents dont nous reparlerons. Bref, vous l’aurez compris : ouvrez vos agendas et réservez vite vos places !