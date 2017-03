Le CRT Paca se mobilise pour soutenir les visites d’entreprise, une filière touristique prometteuse

Afin de promouvoir le savoir-faire, les premières Rencontres de la visite d’entreprise ont eu lieu lundi, le 13 mars au Centre de Congrès d’Aix-en-Provence. A cette occasion, des nombreux associations et entreprises étaient rassemblées à l’initiative du Comité régional du tourisme Paca. Objectif : soutenir une activité et encourager les entreprises à s’investir.

« Les achats consécutifs à une visite sont 2,5 fois supérieurs à ceux réalisés sans visite », a souligné Renaud Muselier, le président du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de la conférence de presse. Il a souhaité que le CRT s’engage dans la valorisation du tourisme de découverte économique. « Les touristes aspirent de plus en plus à vivre des expériences pendant leur séjour. Dans ces expériences, ils cherchent à donner du sens à leurs vacances. La découverte de terroir et des produits, la magique de savoir-faire et rencontres humaines, sont autant de points d’accroche ».

« La région Paca est leader du Tourisme industriel en France »

Plus précisément, il existe 153 entreprises ouvertes toute l’année à la visite en région Paca, selon l’Association nationale de la Visite d’entreprise (AVE), et 48 % des entreprises sont dans le secteur de l’activité agroalimentaire. Elles sont suivies par le secteur vin & spiritueux, cosmétiques & bien-être, artisanat et énergie, environnement & industrie. La plupart (30 %) des visites sont réalisées dans le département de Bouches-du-Rhône. Lors de la conférence, Luc Fauchois, président de l’AVE a fait le point sur l’importance de ce type de tourisme dans la région en disant que 4 entreprises sur 12 présentes en France sont issues de Paca. « Sur le point national, 45 % des visites se font en anglais. Chez vous, c’est 60 %. La vente est aussi un enjeu très fort de la visite. En France 78 % des entreprises disposent d’un espace de vente à l’issue de la visite et en Paca c’est 90 % », a-t-il expliqué.

Première Journée régionale de la visite d’entreprise en automne

A l’occasion des premières Rencontres de la visite d’entreprise, le Comité Régional de Tourisme a présenté un programme d’action concentré sur l’automne 2017. L’une des actions est l’édition d’un Guide du Routard de la visite d’entreprise en Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’autre est la création de la journée régionale de la visite d’entreprise. Celle-ci sera réalisée autour d’un week-end en automne dans l’esprit de la Journée du Patrimoine. Dans les entreprises partenaires, des événements et des animations seront proposées. Ce sera aussi l’occasion pour les locaux de découvrir les richesses de notre territoire, selon le CRT.