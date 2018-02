[Gomet' Santé] CQS (Nice) présente sa solution logicielle Cybèle-Systems

La société d’audit, de gestion et éditrice de logiciels vient de lancer une solution « full web » (en mode SAAS), accessible via un site internet, compatible avec smartphone, tablette Android ou Apple. « Il s’agit d’une interface de management global des différentes activités, avec pour fonctionnalités principales : la gestion des ressources humaines, des équipements et des matériels, des commandes, stocks, achats, fournisseurs et produits, explique Marlène Renaud la directrice générale de CQS (photo). Cybèle prend également en charge la gestion documentaire, l’organisation de la gouvernance et les outils d’amélioration des performances. »

Déployée depuis octobre dans le secteur de l’imagerie médicale, la solution vise à pénétrer l’industrie pharmaceutique d’ici le deuxième semestre 2018. « Seules 4% des industries pharmaceutiques sont équipées d’un logiciel de gestion », précise Marlène Renaud. Un marché énorme s’ouvre ainsi pour l’entreprise qui commercialise son logiciel en mode locatif (5,90 euros par mois et par utilisateur de l’entreprise). Le business plan de CQS prévoit un chiffre d’affaires entre 3 et 5 millions d’euros, alors qu’il était de 800 000 euros en 2016, et que la partie logicielle représente 20% de l’activité de CQS. « Notre valeur ajoutée, c’est notre expertise en audit et en gestion. Nous ne sommes pas qu’un éditeur de logiciels, nous connaissons parfaitement les besoins, les règles et les normes du secteur », conclut la directrice générale.

Créée en 2004 à Nice, CQS est spécialisée dans le conseil qualité : labellisation, certification, accréditation et systèmes qualité intégrés, dans les secteurs de la santé humaine et environnementale. Elle accompagne ses clients dans leurs enjeux d’organisation, de management et de gestion du changement, afin de pérenniser les démarches qualité. CQS compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs et plus de trente partenaires experts.