[Marseille] La Côte de bœuf a désormais son club des vins

Doublement réputé, pour la qualité de sa rôtisserie et pour sa carte de vins, le célèbre restaurant marseillais La Côte de bœuf, situé cours d’Estenne d’Orves, vient de lancer son club des vins. Désormais, le premier mardi du mois, il accueille trente membres au maximum pour une dégustation privée de crus. Avis aux experts et aux néophytes !

« La création de ce club est un hommage à Paul Léaunard, fondateur de la Côte de bœuf et figure marseillaise, également à l’origine de l’Association des sommeliers Alpes-Marseille-Provence. Nous souhaitons pouvoir offrir aux amateurs de vin comme aux plus curieux une expérience unique, de la vigne au verre » déclare Laurent Ceccarini, propriétaire du restaurant. C’est dans l’intimité d’une salle à l’étage que les amateurs de bons crus vont se retrouver afin de bénéficier d’un double savoir : celui de Fabrice di Giogio, le sommelier qui officie depuis dix ans et mémoire de cette prestigieuse cave, secondé par la jeune sommelière Manon Defeytes, arrivée depuis peu après être passée, notamment, par la Maison Pic, à Valence, ou le Petit Nice, à Marseille. Selon le thème du mois, seront également invités œnologue, caviste ou passionné désireux de faire partager leurs trouvailles, plaisirs des Dieux. Et si les membres le désirent, Laurent Ceccarini compte bien diversifier ces rendez-vous œnologiques par des visites de vignobles environnants.

Il faut dire que la cave du restaurant est l’une des plus fournies et réputée de la cité : près de 25 000 bouteilles de 1 250 crus différents, des prix allant de 30 à 5 000 euros (pour un Pétrus millésimé), avec un ticket moyen de 80 euros. Ici, le client a l’occasion d’apprécier d’excellents crus, petits et grands, mais de découvrir aussi des vins venus de Turquie ou d’Argentine, par exemple. Pour les néophytes, un tel club permet d’apprendre à mettre les bons mots sur son ressenti quand on débute en dégustation, avec quelques astuces également comme celle que nous livre Fabrice di Giorgio : « Si on sent la vanille, c’est que le vin a vieilli en fût. L’odeur de bois est donnée, elle, par le tanin ». Enfin, tous les membres bénéficieront d’une remise de 15% sur la cave à emporter du restaurant pour leur consommation.



En reprenant La Côte de bœuf il y a deux ans, Laurent Ceccarini a souhaité rendre l’adresse moins élitiste, sans jamais lésiner sur la qualité. Pour cela, il a mis en place deux formules business le midi, à 24 et 34 euros, « inspirées par le retour du marché » et adaptées à une plus large clientèle. Bavière, Angus ou française maturée, la côte de bœuf est toujours en pole position, talonnée par celle venue d’Argentine et servie avec une sauce à la crème de truffe d’été ou par la célèbre côte de veau rosée. Autres spécialités de la maison : le filet de bœuf et beurre de caviar de Neuvic, la côte de bœuf mariné au bourbon, le poulet fermier et… les frites maison qui feront le plaisir de tous les palais. Avec 80 couverts par jour, la Côte de bœuf est ouverte tous les jours, midi et soir et en service continu le week-end. Parfait pour (re)découvrir cette adresse lors d’un déjeuner familial dominical.