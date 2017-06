[Cosmétique] Sainte Victoire, la toute nouvelle marque née en Provence

C’est au salon Vivre côté sud que David Desquiens a choisi de faire la première présentation de sa toute récente marque : Sainte Victoire. Une gamme de produits cosmétiques bio, savons gravés et bougies parfumées, encore confidentielle mais certainement amenée à conquérir le cœur des Sudistes.

Après avoir exercé son métier premier de designer dans le secteur de l’emballage, David Desquiens est passé du Nord au Sud, il y a quinze ans, pour diriger une école d’art graphique à Aix-en-Provence. Tombé sous le charme de la ville, « j’ai toujours pensé qu’Aix-en-Provence était une marque. Eau – art – manière sont les valeurs qu’elle m’a inspirées », raconte David Desquiens qui créa sa société Atelier Sainte Victoire., à l’aube de ses quarante ans « lorsque j’ai eu envie de revenir à des choses authentiques. Je savais ce que je cherchais exactement en terme de fraicheur ».

Fabriquée à partir de l’eau issue des Alpes, puisée au pied de la Sainte-Victoire et filtrée grâce à un procédé exclusif, la gamme de soins naturels se compose actuellement d’une crème pour les mains et d’une eau micellaire certifiées bio. Une ligne de savons solides moulés artisanalement et joliment gravés, complète l’offre avec trois références à base d’huile d’olive enrichie aux baies de laurier, au beurre de karaté bio ou en huile d’amande douce.

Des senteurs inspirées par les lieux typiques de la ville

Pavillon Vendôme, Jardin secret de Cézanne, Fraîcheur de la Rotonde, Cours Mirabeau sont les noms des bougies parfumées créées par David Desquiens parallèlement à la gamme de soins. Réalisées en huile végétale de soja, mèche de coton, leur doux parfum évoque, en effet, chacun de ces lieux – fruité et floral, boisé, tonique et vivifiant, généreux et musqué. David Desquiens a tenu à ce que le contenant soit aussi une création, réalisée et émaillée à la main par un céramiste local, couvercle en bois d’olivier.

Les produits Sainte Victoire sont disponibles dans la boutique Passage Mirabeau qu’occupe un collectif de créateurs, dans quelques jours s’ouvrira la vente en ligne sur le site de la marque. « Pour cette première année, mon objectif est d’asseoir la marque. Je souhaite élargir la distribution aux parapharmacies et aux boutiques thématiques », conclut David Desquiens.