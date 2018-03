Connaissance du territoire : un nouveau cycle de conférences à l’Ecole de journalisme de Marseille

Les Rencontres Connaissance du Territoire s’inscrivent dans une stratégie pour la connaissance du territoire portée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Un cycle annuel de quatre rencontres est proposé dans le cadre d’un partenariat entre la Région Provence Alpes Côte d’Azur et l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille EJCAM°, l’IMSIC (Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information), l’Insee et le Ceser Paca.

Chaque rencontre sera l’occasion de présenter une étude thématique, suivie d’une mise en perspective par un grand témoin et d’un débat. La première des Rencontres 2018 explore le thème de la numérisation de l’économie explique l’EJCAM dans sa présentation. « Automatisation, dématérialisation, Big data, nouveaux modèles économiques… Qu’entend-on par numérisation de l’économie ? Et à quelle réalité cela renvoie-t-il quand on est professionnel, chef d’entreprise ou d’association du secteur numérique, organisme paritaire ou observatoire des métiers ? »

Cette première rencontre sera aussi l’occasion de présenter une étude partenariale entre la Région et les agences d’urbanisme qui vise à comprendre l’impact et les enjeux de la conversion des entreprises au numérique. Charles Nepote, directeur de programme de la Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing) vient témoigner et échanger avec le public aux côtés de Nathalie Moncel économiste, chargée d’étude du service connaissance prospective de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, et Sylvain Crespel chef de projet – Développement économique et stratégie à l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise.